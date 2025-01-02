Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 312

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |19:51 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 312
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 312. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 312 bercerita tentang Reno yang gelisah dengan apa yang dilihatnya. Dia khawatir Ayu juga melihat Daniel. Namun Reno mimpi buruk tentang Andrew, namun Ayu menenangkannya. 

Di penjara, David dihajar oleh Dito dan anak buahnya hingga membuatnya jatuh pingsan. Sementara Daniel, pergi ke alamat Reno untuk mengembalikan dompetnya. Adisty yang mendapat kabar bahwa David pingsan di penjara, segera menyusul. 

Saat Adisty datang menjenguk, David sudah kembali sadar. Namun saat Adisty  menunggu kedatangan David di ruang kunjungan, ia justru terkejut melihat Dito yang juga keluar. 

Di depan Adisty dan David, Dito sengaja membuat David emosi. Dia membicarakan tentang Adisty yang menyebut David dengan sebutan ‘papa’ dan Shinta yang dari pekerjaan rendahan berhasil menaklukkan pengusaha kaya. 

David yang tidak terima pun memukul Dito. Dito pura-pura kesakitan, hingga David dibawa ke sel isolasi. Adis meminta pengacara David untuk mencari cara agar David bisa keluar dari sel isolasi dan pindah penjara, agar tidak bertemu dengan Dito.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175027//simak_jadwal_siaran_langsung_timnas_indonesia_di_putaran_4_kualifikasi_piala_dunia_2026-5ONr_large.jpeg
Live RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia di Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174957//timnas_indonesia-Jy7O_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Arab Saudi vs Timnas Indonesia di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174805//nadeo_argawinata-CLZB_large.jpg
Live di RCTI Dini Hari! Ini Jadwal Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Maarten Paes atau Nadeo Jadi Kiper Garuda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/598/3174643//kau_ditakdirkan_untukku-XyUz_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 171: Wildan Susun Rencana Dapatkan Bukti DNA Alya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/598/3174642//mencintaimu_sekali_lagi-kC3O_large.JPG
Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 283: Kemarahan Lingga Pada Arini dan Hadirnya Samuel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/598/3174641//terbelenggu_rindu-pNeZ_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 384: Amira Beranikan Diri Tantang Surya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement