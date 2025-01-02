Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 312

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 312 bercerita tentang Reno yang gelisah dengan apa yang dilihatnya. Dia khawatir Ayu juga melihat Daniel. Namun Reno mimpi buruk tentang Andrew, namun Ayu menenangkannya.

Di penjara, David dihajar oleh Dito dan anak buahnya hingga membuatnya jatuh pingsan. Sementara Daniel, pergi ke alamat Reno untuk mengembalikan dompetnya. Adisty yang mendapat kabar bahwa David pingsan di penjara, segera menyusul.

Saat Adisty datang menjenguk, David sudah kembali sadar. Namun saat Adisty menunggu kedatangan David di ruang kunjungan, ia justru terkejut melihat Dito yang juga keluar.

Di depan Adisty dan David, Dito sengaja membuat David emosi. Dia membicarakan tentang Adisty yang menyebut David dengan sebutan ‘papa’ dan Shinta yang dari pekerjaan rendahan berhasil menaklukkan pengusaha kaya.

David yang tidak terima pun memukul Dito. Dito pura-pura kesakitan, hingga David dibawa ke sel isolasi. Adis meminta pengacara David untuk mencari cara agar David bisa keluar dari sel isolasi dan pindah penjara, agar tidak bertemu dengan Dito.