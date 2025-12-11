Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 447: Biru Selamatkan Amira dari Ledakan Bom

JAKARTA - 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 21.45 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Frans Mohede (Damar), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Marcel memberikan titik lokasi lalu memaksa Biru datang seorang diri. Elang dan Noah panik karena sinyal Biru hilang. Marcel mulai mengaktifkan timer bom yang terus menghitung mundur. Tak lama kemudian, Biru pun tiba. Terjadi pertarungan sengit antara Biru dan Marcel hingga akhirnya Biru berhasil membuat Marcel pingsan dan segera melepas jaket rompi bom. Biru memapah Amira keluar. Tidak lama kemudian, terjadi ledakan besar. Biru dan Amira berhasil selamat.

Di lokasi ledakan, tim gegana dan forensik menemukan potongan ibu jari kaki dan tubuh tak dikenal dalam kondisi hancur, sehingga polisi menduga kuat Marcel sudah tewas.

Sesampainya di rumah, suasana langsung berubah tegang saat Biru mengatakan bahwa Marcel meninggal dalam ledakan. Damar panik sampai meledak emosinya dan menyalahkan Biru karena tidak mampu menjaga Amira.

Apakah benar Marcel tak selamat karena ledakan itu? Bagaimana dengan Damar, apa yang akan ia lakukan pada Biru? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Terbelenggu Rindu' setiap hari pukul 17.25 WIB di RCTI Channel 28. Pastikan semua LCN aktif di STB semua merk. Scan ulang STB atau TV digital Anda untuk tayangan paling jernih. Jika mengalami gangguan, hubungi Layanan Solusi Digital RCTI melalui chat ke nomor WhatsApp 08569003900.



(kha)