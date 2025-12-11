Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 230A: Cakra Syok Devan Masih Hidup

JAKARTA - 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle), Anastasja Rina (Mae) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Rafa mulai merencanakan penyelidikan mendalam tentang latar belakang Cakra. Ia bahkan menyuruh asprinya mencari hubungan Cakra dengan Devan dan Perusahaan Baldy Holding. Ia berencana menggunakan informasi itu untuk menjatuhkan Cakra bila diperlukan. Di tempat berbeda, Michelle memperlihatkan sisi lembutnya pada Cakra, memeluknya dari belakang dan membuat Cakra semakin emosional karena merasa dendamnya pada Devan sudah terbalas. Namun ketenangan itu hancur ketika Michelle membuka unggahan foto pernikahan Dara dan Reno. Di foto itu Devan terlihat hadir. Cakra langsung terkejut, wajahnya pucat.

Malamnya, saat Alisha kembali ke rumah Michelle ditemani Devan, suasana memanas ketika Cakra membuka pintu dan mendapati Devan berdiri di hadapannya. Keduanya saling tatap penuh kecurigaan. Cakra panik karena rencana pembunuhannya gagal, sementara Devan mulai menghubung-hubungkan berbagai kejanggalan terkait “Banyu”, termasuk identitas palsu dan orang-orang misterius di rumah itu. Saat itu ketika Devan hendak berjalan di rumah Michelle, dia berpapasan dengan Tati, ART Michelle yang membawa cucian dan tidak sengaja menjatuhkan jaket hitam yang dipakai Cakra saat menculik Devan. Devan mengenali bentuk resletingnya dan hampir mengambilnya, namun Tati keburu membereskannya, membuat Devan belum sempat melihat logo “G” pada jaket itu.

Apakah Devan dapat mengungkap pelaku yang berencana membunuhnya?



(kha)