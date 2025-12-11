Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 72: Diserang Julian, Hasbi Tak Sadarkan Diri

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |19:07 WIB
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 72: Diserang Julian, Hasbi Tak Sadarkan Diri
Cinta Sepenuh Jiwa
A
A
A

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Lala kabur masuk ke suatu gudang. Dia mendengar langkah masuk namun ternyata dia adalah Julian. Hasbi sampai juga di gudang sementara Julian dan Lala bersembunyi. Julian menyerang Hasbi dari belakang dan mereka kembali berkelahi hingga Hasbi tidak sadarkan diri. Rico datang membawa Hasbi pergi, sementara Julian dan Lala kembali bersembunyi. Namun saat keluar, Rico mengunci gudangnya.

Di kantor, Lidya kedatangan Desi yang stres dan tantrum. Lidya memutuskan untuk membawa Desi ke rumah sakit jiwa. Sementara di gudang, Lala dan Julian tidak menemukan jalan keluar. Lala menyadari kening Julian terluka lalu dengan air bersih yang dia temukan, Lala membersihkan kening Julian.
 
Keadaan Desi semakin memburuk hingga harus dirawat intensif di rumah sakit jiwa. Ardan sedih saat dijelaskan kalau Desi perlu dijauhkan sementara dari anak-anaknya sebagai bagian dari terapi. Di rumah, Syifa gelisah menunggu kepulangan Julian. Lidya sendiri panik karena Julian dan Axel tidak bisa dihubungi. Ia juga kesal karena Julian masih saja dekat dengan Lala. Sementara itu, setelah berhasil keluar, ia akhirnya dibantu warga untuk mencari Julian dan Lala keesokan paginya.

Akankah mereka berhasil menemukan Lala? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa setiap hari pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Pastikan semua LCN aktif di STB semua merk. Scan ulang STB atau TV digital Anda untuk tayangan paling jernih. Jika mengalami gangguan, hubungi Layanan Solusi Digital RCTI melalui chat ke nomor WhatsApp 08569003900.
 

(kha)

