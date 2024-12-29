Advertisement
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 307

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |18:36 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 307
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 307. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 307 bercerita tentang David yang dijenguk orang kepercayaannya bernama Ruslan di penjara. 

Dari Ruslan, David tahu bahwa Reno sudah mengambil alih kendali perusahaan yang sebelumnya dia pegang. Hal itu membuat David berpikir Reno memang ingin menyingkirkannya.

Sementara itu, dokter memberitahu Reno jika dia rajin terapi kemungkinan besar bisa berjalan kembali. Reno kemudian diperbolehkan pulang dan dijemput oleh Adisty dan Pasha atas permintaan Ayu.

Setelah mengantar Reno dan Ayu pulang, Pasha dan Adisty melanjutkan pekerjaan mereka yang sempat tertunda. Momen itu dimanfaatkan Pasha untuk melamar Adisty. 

Sementara itu, Hanna yang masih belum bisa melepas perasaannya kepada Pasha menangis di kamar mandi setelah melihat Adisty menelepon pria itu dengan nada mesra.

Di lain pihak, Elena pusing dengan tingkah laku Katrina yang masih meladeni 'pria-pria kesepian'. Sebaliknya, Katrina kesal dengan sikap Elena yang terlalu banyak melarangnya. 

Katrina mengungkapkan, alasannya meladeni pria-pria hidung belang itu hanya demi uang. Kesal mendengar penjelasan tersebut, Elena mengatakan, akan memberikan Katrina uang jika dia butuh. 

Halaman:
1 2
