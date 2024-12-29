Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 5

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 5 bercerita tentang Lingga yang menegaskan pada Arini bahwa dirinya tidak memiliki hubungan apapun dengan Aliya.

Namun begitu, Arini masih menaruh rasa curiga. Pertiwi kemudian membawa Arini dan Lingga ke studio pottery miliknya. Momen itu dimanfaatkan Lingga untuk mengajari Arini untuk membuat kerajinan dari tanah liat.

Inisiatif Lingga tersebut membuat Arini tersentuh. Menariknya Arini iri saat melihat unggahan Doni dan Laura yang sedang bulan madu. Dia pun bertekad menjadi istri Lingga sepenuhnya malam itu.

Namun sayang di tengah momen romantis, ada panggilan telepon dari Aliya. Perempuan itu meminta tolong pada Lingga karena mobilnya masuk ke dalam sungai. Lingga pun bergegas pergi meninggalkan Arini.

Hal itu membuat Arini kesal dan berlari menyusul Lingga. Namun dia tak bisa menghentikan Lingga yang tetap pergi untuk menyelamatkan Aliya. Apakah Aliya akan selamat dan Lingga kembali pada Arini?

Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI setiap hari pukul 20.00 WIB.**

