Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 85-86

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |18:25 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 85-86
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 85-86. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 85-86 bercerita tentang Sarni yang menelepon Amira larut malam untuk menenangkan Arka yang merengek mencari Vernie. Beruntung, Amira  berhasil menenangkan Arka. 

Melihat kondisi Arka, Noah memutuskan untuk ke kantor polisi menemui Vernie. Perempuan itu juga sangat sedih saat mengetahui kondisi Arkana. Dia kemudian memohon kepada Noah untuk menemui Biru agar mencabut laporannya. 

Sesuai permintaan Virnie, Noah bertandang ke rumah Biru dan meminta pria itu untuk membebaskan istrinya dari penjara. Noah mengancam, akan memberitahu Ratna tentang apa yang sebenarnya terjadi jika Biru tidak melakukannya.

Di lain pihak, Chandra memutuskan pergi ke rumah Vernie karena Maudy tidak menjawab teleponnya. Chandra hanya bertemu Sarni dan tidak sengaja keceplosan bahwa Maudy di penjara. 

Chandra kemudian menemui Maudy dan berjanji akan membebaskannya. ⁠Sementara itu, Biru mendiskusikan permintaan Noah untuk membebaskan Maudy dan Virnie kepada Amira. Lalu apa reaksi perempuan itu?

Akankah Biru mencabut laporannya atas Maudy dan Vernie? Saksikan episode terbaru sinetron Terbelenggu Rindu hanya di RCTI, pada Jumat (27/12/2024), pukul 18.00 WIB.**

(SIS)

