JAKARTA - Kebahagiaan kini tengah dirasakan oleh pasangan Joshua Suherman dan Clairine Clay. Setelah 2 tahun menikah, pasangan ini akhirnya mengumumkan kehamilan anak pertamanya di Instagram.

Dalam postingan tersebut Joshua nampak mengunggah foto USG dan Clay menunjukkan baby bumpnya. Bahkan pelantun Cit Cit Cuit tersebut terlihat memakai kaus putih dan topi, sementara Clairine memakai kaus dan legging hitam.

"Setiap kali USG selalu lagi bobok nyenyak. Izin spill foto kamu bobo ya nak," tulis Claine dalam keterangan fotonya, seperti dikutip dari Instagram @clairineclay, Jumat (9/1/2024).

Di fotonya, Joshua dan istri seakan tak bisa menutupi rasa bahagianya. Bahkan dalam salah satu foto, Clairine nampak menunjukkan baby bumpnya sambil memberikan wajah duck face. Sementara pria yang akrab disapa Jojo ini juga memegang perut buncit istrinya.

Joshua Suherman dan Clairine Clay bagikan kabar kehamilan (Foto: Instagram/clairineclay)

Kabar bahagia ini tentu saja mendapat banyak respon dari rekan sesama artis dan juga netizen. Tidak sedikit dari mereka yang membanjiri ucapan selamat dan doa di kolom komentar.

"Congrats Clay dan Jojo, sehat-sehat ya," ucap Tasya Kamila.

"Wuaa congrats kalian. Sehat-sehat Clay dan baby," tambah Audi Marissa.

