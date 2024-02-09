Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Joshua Suherman Bagikan Kabar Kehamilan Clairine Clay

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |15:05 WIB
Joshua Suherman Bagikan Kabar Kehamilan Clairine Clay
Joshua Suherman dan Clairine Clay bagikan kabar kehamilan (Foto: Instagram/clairineclay)
A
A
A

JAKARTA - Kebahagiaan kini tengah dirasakan oleh pasangan Joshua Suherman dan Clairine Clay. Setelah 2 tahun menikah, pasangan ini akhirnya mengumumkan kehamilan anak pertamanya di Instagram.

Dalam postingan tersebut Joshua nampak mengunggah foto USG dan Clay menunjukkan baby bumpnya. Bahkan pelantun Cit Cit Cuit tersebut terlihat memakai kaus putih dan topi, sementara Clairine memakai kaus dan legging hitam.

"Setiap kali USG selalu lagi bobok nyenyak. Izin spill foto kamu bobo ya nak," tulis Claine dalam keterangan fotonya, seperti dikutip dari Instagram @clairineclay, Jumat (9/1/2024).

Di fotonya, Joshua dan istri seakan tak bisa menutupi rasa bahagianya. Bahkan dalam salah satu foto, Clairine nampak menunjukkan baby bumpnya sambil memberikan wajah duck face. Sementara pria yang akrab disapa Jojo ini juga memegang perut buncit istrinya.

Joshua Suherman dan Clairine Clay

Joshua Suherman dan Clairine Clay bagikan kabar kehamilan (Foto: Instagram/clairineclay)

Kabar bahagia ini tentu saja mendapat banyak respon dari rekan sesama artis dan juga netizen. Tidak sedikit dari mereka yang membanjiri ucapan selamat dan doa di kolom komentar.

"Congrats Clay dan Jojo, sehat-sehat ya," ucap Tasya Kamila.

"Wuaa congrats kalian. Sehat-sehat Clay dan baby," tambah Audi Marissa.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/33/3099255/joshua_suherman-A5Tz_large.jpg
Clairine Clay Rayakan 3 Tahun Pernikahan dengan Joshua Suherman: Kalau Bukan Jojo, Aku Mungkin Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/33/3038111/joshua_suherman-R0w3_large.jpg
Selamat! Joshua Suherman dan Clairine Clay Dikaruniai Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/33/2997896/joshua-suherman-dan-clairine-clay-debat-di-kolom-komentar-gegara-foto-usg-KWYMnPMNSg.jpg
Joshua Suherman dan Clairine Clay Debat di Kolom Komentar Gegara Foto USG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/33/2996375/clairine-clay-ngidam-foto-di-bawah-air-terjun-joshua-suherman-beri-pujian-t9p3AFFaM8.jpg
Clairine Clay Ngidam Foto di Bawah Air Terjun, Joshua Suherman Beri Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/33/2985406/joshua-suherman-dan-clairine-clay-sepakat-tak-baby-sitter-untuk-asuh-anak-pertama-xkfbSkTVcB.jpg
Joshua Suherman dan Clairine Clay Sepakat Tak Baby Sitter untuk Asuh Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/33/2985174/hamil-5-bulan-clairine-clay-dan-joshua-suherman-umumkan-jenis-kelamin-anak-pertama-f9wXAB6WjV.jpg
Hamil 5 Bulan, Clairine Clay dan Joshua Suherman Umumkan Jenis Kelamin Anak Pertama
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement