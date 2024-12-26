Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 302-303

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia akan dibahas dalam artikel Okezone malam ini. Dalam episode kali ini, pernikahan Aga dan Adisty akhirnya digelar. Sementara itu, Pasha bersiap menuju bandara untuk pergi, namun langkahnya dicegah oleh Hanna.

Hanna meminta Pasha menghadiri pernikahan tersebut dan memperjuangkan cintanya jika ia memang masih menyayangi Adisty. Setelah ragu-ragu, Pasha akhirnya memutuskan datang ke acara pernikahan itu.

Meskipun hadir, Pasha tidak menghentikan jalannya pernikahan. Namun, tatapan penuh makna antara Adisty dan Pasha tidak luput dari perhatian Aga. Ia menyadari bahwa Adisty dan Pasha masih saling mencintai. Dengan berat hati, Aga memutuskan untuk menyerahkan Adisty kepada Pasha karena menyadari bahwa cinta sejati Adisty bukanlah dirinya.

Keputusan Aga untuk membatalkan pernikahan tersebut mengejutkan semua orang. Dalam momen yang penuh emosi, Aga menyampaikan bahwa cinta Adisty sebenarnya ditujukan untuk Pasha, bukan dirinya.