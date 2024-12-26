Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 171

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin akan dibahas dalam artikel Okezone malam ini. Dalam episode kali ini, Nathan menerima telepon penting tentang kotak Safe Deposit Box (SDB) milik Prasetyo.

Saat tiba di bank dan membuka kotak tersebut, ia menemukan banyak logam mulia yang bisa digunakan untuk melunasi hutangnya. Namun, Nathan dikejutkan oleh keberadaan surat kematian Sandra di dalam kotak itu. Perasaan sedih dan tidak percaya langsung menyelimuti dirinya.

Nathan segera memutuskan untuk mencari Dania di rumah sakit guna menyampaikan temuannya, tetapi ia justru mengetahui dari Alysa bahwa Dania hilang setelah terjatuh ke sungai saat mencoba menyelamatkan Yasmin.

Sinetron Cinta Yasmin

Sementara itu, Yasmin tetap setia menunggu kondisi Romeo membaik. Rangga datang menghampiri Yasmin sambil menyerahkan hasil tes DNA Heru dan Romeo, berpura-pura tidak mengetahui kaitan Heru dengan Romeo.