Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 171

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |20:21 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 171
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 171 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin akan dibahas dalam artikel Okezone malam ini. Dalam episode kali ini, Nathan menerima telepon penting tentang kotak Safe Deposit Box (SDB) milik Prasetyo. 

Saat tiba di bank dan membuka kotak tersebut, ia menemukan banyak logam mulia yang bisa digunakan untuk melunasi hutangnya. Namun, Nathan dikejutkan oleh keberadaan surat kematian Sandra di dalam kotak itu. Perasaan sedih dan tidak percaya langsung menyelimuti dirinya.

Nathan segera memutuskan untuk mencari Dania di rumah sakit guna menyampaikan temuannya, tetapi ia justru mengetahui dari Alysa bahwa Dania hilang setelah terjatuh ke sungai saat mencoba menyelamatkan Yasmin.

Sinetron Cinta Yasmin
Sinetron Cinta Yasmin

Sementara itu, Yasmin tetap setia menunggu kondisi Romeo membaik. Rangga datang menghampiri Yasmin sambil menyerahkan hasil tes DNA Heru dan Romeo, berpura-pura tidak mengetahui kaitan Heru dengan Romeo. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement