Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Jumat 20 Desember 2024: Polisi Temukan Penabrak Mobil Romeo

JAKARTA - Dania membujuk Alysa untuk bercerita kepada dirinya. Namun tiba-tiba Ajeng datang. Dia marah karena Alysa berteman dengan yang tidak selevel. Ajeng kemudian memaksa Alysa untuk pulang.



Di sisi lain, Yasmin berusaha bertahan hidup di kabin. Ini dilakukannya demi bisa menyelidiki semuanya, termasuk tentang Romeo yang merupakan anak dari Heru. Yasmin juga masih berusaha untuk melupakan Romeo walaupun sulit.

Nathan akhirnya memutuskan untuk menjual rumahnya. Dari kejauhan, Galang melihatnya. Galang bertanya pada Rangga kapan ia akan dibayar, mengingat dia sangat membutuhkan uang tersebut karena orang tuanya sakit parah di kampung. Di waktu yang sama, Rangga mentransfer 1,5 M ke rekening Galang. Rangga juga mengingatkan Galang melakukan tugasnya sekarang.

Ajeng kemudian mendapatkan telepon dari pihak kepolisian bahwa ia telah menemukan penabrak mobil Romeo. Ajeng kemudian memberitahu hal ini ke Rangga. Rangga shock dan mengira bahwa dirinya akan tertangkap. Sementara itu ternyata Romeo mendengarkan hal tersebut. Romeo kemudian memberitahu Dania dan Dirga.

