Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 2

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |20:16 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 2
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 2 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode malam ini, Arini dan Lingga akhirnya resmi menikah dalam sebuah acara pernikahan yang berlangsung khidmat. 

Namun, Emil, kakak Lingga, tidak dapat hadir karena gagal mendapatkan tiket pesawat pulang. Setelah pernikahan, Arini mengikuti Lingga ke Bogor untuk tinggal bersama di rumah keluarga Lingga.

Setibanya di Bogor, Arini terkejut mengetahui bahwa keluarga Lingga ternyata sangat kaya dan memiliki perkebunan luas. Kehidupan barunya bersama Lingga pun dimulai.

Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi
Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi

Malam pertama mereka sebagai pasangan suami istri pun tiba. Lingga yang tampak gugup berusaha mencairkan suasana. Namun, suasana berubah ketika Lingga mendapat panggilan darurat. 

Sebagai petugas pemadam kebakaran, ia harus segera menuju lokasi kebakaran karena ada kekurangan personel. Lingga pun bergegas pergi, meninggalkan Arini yang bingung seorang diri.

Di lokasi kebakaran, Lingga bergabung dengan tim pemadam lainnya untuk memadamkan api. Namun, ia segera menyadari bahwa ruko yang terbakar adalah toko roti milik mantan pacarnya, Aliya. Lingga tanpa ragu masuk ke dalam ruko untuk menyelamatkan Aliya dan orang-orang lain yang terjebak di dalamnya.

Setelah berhasil menyelamatkan Aliya, sebuah balok kayu jatuh menimpa Lingga, membuatnya pingsan. Lingga, Aliya, dan korban lainnya segera dilarikan ke rumah sakit.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement