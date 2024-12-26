Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 2

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode malam ini, Arini dan Lingga akhirnya resmi menikah dalam sebuah acara pernikahan yang berlangsung khidmat.

Namun, Emil, kakak Lingga, tidak dapat hadir karena gagal mendapatkan tiket pesawat pulang. Setelah pernikahan, Arini mengikuti Lingga ke Bogor untuk tinggal bersama di rumah keluarga Lingga.

Setibanya di Bogor, Arini terkejut mengetahui bahwa keluarga Lingga ternyata sangat kaya dan memiliki perkebunan luas. Kehidupan barunya bersama Lingga pun dimulai.

Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi

Malam pertama mereka sebagai pasangan suami istri pun tiba. Lingga yang tampak gugup berusaha mencairkan suasana. Namun, suasana berubah ketika Lingga mendapat panggilan darurat.

Sebagai petugas pemadam kebakaran, ia harus segera menuju lokasi kebakaran karena ada kekurangan personel. Lingga pun bergegas pergi, meninggalkan Arini yang bingung seorang diri.

Di lokasi kebakaran, Lingga bergabung dengan tim pemadam lainnya untuk memadamkan api. Namun, ia segera menyadari bahwa ruko yang terbakar adalah toko roti milik mantan pacarnya, Aliya. Lingga tanpa ragu masuk ke dalam ruko untuk menyelamatkan Aliya dan orang-orang lain yang terjebak di dalamnya.

Setelah berhasil menyelamatkan Aliya, sebuah balok kayu jatuh menimpa Lingga, membuatnya pingsan. Lingga, Aliya, dan korban lainnya segera dilarikan ke rumah sakit.