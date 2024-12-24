Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Mampu Ngenakin Lagu, Peserta Indonesian Idol Season XIII Ini Buat Judika Ingat Mike Mohede

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |14:08 WIB
Mampu <i>Ngenakin</i> Lagu, Peserta Indonesian Idol Season XIII Ini Buat Judika Ingat Mike Mohede
Mampu Ngenakin Lagu, Peserta Indonesian Idol Season XIII Ini Buat Judika Ingat Mike Mohede. (Foto: YouTube/Indonesian Idol)
JAKARTA - Ravi Zavier melangkah dengan percaya diri masuk ke ruang Audisi Indonesian Idol Season XIII di mana Anang Hermansyah, Maia Estianty, Judika, dan Bunga Citra Lestari (BCL), sudah menanti.

Pria 22 tahun tersebut mengaku, ikut Audisi Indonesian Idol Season XIII karena dorongan sang ibu. Selain itu, dia merasa, punya vokal yang enak yang membuatnya dijuluki ‘The Next Mike Mohede’. 

Sebagai penampilan pembuka, Ravi menyanyikan lagu lawas Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Vokal renyah sang penyanyi membuat para judges semringah. “Suara Ravi ganteng deh. kamu itu kayak punya aura tersendiri,” puji BCL. 

Judika kemudian menambahkan, “Kamu itu sangat cute, lovely, dan enak dilihat. Kamu buat aku ingat sama almarhum Mike Mohede. Seperti Mike, kamu juga punya sisi yang membuat orang gampang jatuh cinta.”

Judika pun menantang Ravi Zavier untuk menyanyikan lagu ballad. Namun di sinilah para judges menemukan celah atas kemampuan musikalitas peserta asal Bandung yang awam disapa Gorbon tersebut. 

Ravi memilih lagu Mau Dibawa Kemana dari Armada dengan nuansa jazz yang sedikit ngebeat. “Kamu punya kemampuan mengindahkan lagu, namun kamu perlu untuk belajar lebih banyak lagi teknik bernyanyi,” kata Maia Estianty.

Komentar Maia diamini oleh Judika. Dia menilai akan sulit bagi Ravi bertahan di panggung Indonesian Idol Season XIII jika dia tidak membekali kemampuan bernyanyinya dengan lebih baik. 

Indonesian Idol Season XIII
Indonesian Idol Season XIII

