HOME CELEBRITY MUSIK

Model Ikut Audisi Indonesian Idol Season XIII, Bikin Para Dewan Juri Terpana

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |22:37 WIB
Model Ikut Audisi Indonesian Idol Season XIII, Bikin Para Dewan Juri Terpana
Model Ikut Audisi Indonesian Idol Season XIII, Bikin Para Dewan Juri Terpana (Foto: RCTI)
JAKARTA - Audisi Indonesian Season Idol XIII semakin seru dan memanas. Para kontestan berusaha menunjukan penampilan terbaik mereka untuk memperebutkan Golden Ticket dari para dewan juri.

Salah satunya kontestan yang begitu unik ialah Zezya. Wanita 23 tahun asal Batu, Malang ini merupakan seorang model yang memutuskan banting stir menjadi penyanyi.

Saat memasuki ruang audisi, Zezya langsung bikin para judges terpana. Model cantik ini bahkan asyik mendekat ke meja judges dengan gaya catwalk-nya yang memukau.

“Kamu background-nya model ya?,” tanya Ello.

Ada Model di Audisi Indonesian Idol XIII, Bikin Para Dewan Juri Terpana
Ada Model di Audisi Indonesian Idol XIII, Bikin Para Dewan Juri Terpana

“Iya aku seorang model,” jawab Zezya.

Zezya memulai penampilannya dengan lagu Sedang Ingin Bercinta milik Dewa 19. Zezya tak cuma menunjukan kualitas suaranya, tapi juga stage act yang centil dan sensual.

Ello bahkan begitu terpana dengan pesona Zezya. Penampilannya begitu cocok dengan karakter suara hingga pemilihan lagu yang ia bawakan.

“Kamu bisa mengekspresikannya dalam bentuk kamu yang memiliki karakter kamu sendiri,” jelas Ello.

Tak cuma Ello, para judges lainnya juga terpesona dengan penampilan Zezya yang menggoda. Karakter suaranya juga disukai para judges dan cukup unik.

“Kamu memilih lagu yang tepat,” kata Anang. 

Usaha Zezya dalam audisi Indonesian Idol XIII ini pun membuahkan hasil. Penampilannya yang memukau ini berhasil membuat model cantik itu mendapat empat Yes dari para juri.

 

