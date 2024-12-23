Gagal Dapat Titanium Tiket Indonesian Idol Season XIII, Peserta Ini Malah Dapat Kartu Kuning

JAKARTA - Yuli Yanto salah satu peserta audisi Indonesian Idol Season XIII yang disebut-sebut mirip penyanyi Ardhito Pramono, gagal mencuri hati para judges.

Saat audisi, Yuli Yanto membawakan lagu Separuh Nafas milik Dewa 19. Keempat judges yang terdiri dari Anang Hermansyah, Bunga Citra Lestari, Maia Estianty dan Judika terlihat tidak bisa menahan tawa saat mendengar suara pria 27 tahun tersebut.

Padahal alasannya mengikuti audisi Indonesian Idol XIII, Yuli Yanto ingin menjadi penyanyi yang sukses, seperti Ardhito Pramono.

"Alasannya karena waktu aku bernyanyi banyak yg bilang aku mirip Ardhito Pramono. Dan dari situ aku percaya bisa jadi penyanyi sukses," ucap Yuli Yanto dikutip dari tayangan RCTI+, Senin (23/12/2024).

Bahkan Yuli Yanto juga bermimpi bisa menjadi juara satu Indonesian Idol XIII. Mendengar pengakuan tersebut, Maia Estianty cukup terkejut.

"Ini mimpi yang luar biasa," kata Maia Estianty.

Sayangnya, saat voting Yuli Yanto mendapatkan tiga no dari judges. Akan tetapi Judika memberikan kesempatan, jika Yuli Yanto bisa membawakan lagu dengan baik dan sempurna, ia akan memberinya titanium tiket.

Yuli Yanto pun menerima tantangan tersebut dengan membawakan lagu Judika yang berjudul Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-baik Saja.

Lagi-lagi Yuli Yanto gagal mengambil kesempatan itu. Bahkan Judika berseloroh bahwa setelah mendengar Yuli Yanto menyanyikan lagunya itu ia sampai kehilangan nada-nada yang diciptakan dengan indah.