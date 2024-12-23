Keren, Angelina Langsung Dapat 5 Yes dari Judges di Audisi Indonesian Idol Season XIII

Keren, Angelina Langsung Dapat 5 Yes dari Judges di Audisi Indonesian Idol Season XIII (Foto: RCTI)

JAKARTA - Kontestan bernama Angelina Carvalho ini sukses memikat hati para dewan juri Indonesian Idol Season XIII. Memiliki warna suara yang indah, Angelina membawakan lagu Mati-Matian milik Mahalini.

Dengan suara merdunya, Angelina memukau para judges yang terpesona. Angelina juga sukses menyanyikan lagu tersebut dengan penuh penghayatan.

Tak pakai lama, para judges yang terlanjur terpukau dengan suara Angelina langsung memberikan vote padanya.

“Aku yes,” kata Anang.

Keren, Angelina Langsung Dapat 5 Yes dari Judges di Audisi Indonesian Idol Season XIII

“Udah lah, aku juga yes,” tambah Rossa.

Berkat kemampuan suaranya yang berkarakter, Angelina berhasil mendapatkan 5 Yes dari para judges. Bunga Citra Lestari juga memberikan pujian pada Angelina dan pesan agar terus melatih suaranya.