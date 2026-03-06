Senin Depan, Juri Bakal Dampingi Langsung Top 10 Indonesian Idol Season XIV

JAKARTA - Babak Spektakuler Show Indonesian Idol Season XIV bergulir semakin seru dan penuh kejutan. Kini, persaingan Top 10 tak hanya soal aksi panggung, namun juga persiapan matang.

Mengusung tema 'A Day with Judges', juri berkesempatan melihat langsung persiapan para finalis sebelum tampil. Momen ini sangat penting, karena para finalis bisa mendapat masukan dari juri.

Lewat sesi heart to heart, juri akan memberikan masukan terkait teknik vokal dan aksi panggung kepada para finalis. Dengan begitu, Top 10 bisa mendapat kesempatan untuk meningkatkan perform mereka.

Tema 'A Day with Judges' akan memberikan pengalaman berbeda bagi Top 10 Indonesian Idol Season XIV. Tidak hanya berkompetisi, mereka juga bisa belajar dari para juri yang berpengalaman di industri musik

Siapa yang mampu memanfaatkan kesempatan ini dengan maksimal, bisa jadi akan tampil jauh lebih kuat di panggung Spektakuler Show 6.

Namun, perjalanan menuju babak ini juga diwarnai momen mengejutkan. Minggu lalu, Keenan harus tereliminasi setelah mendapatkan vote terendah.

Padahal, penampilannya membawakan lagu Usik milik Feby Putri berhasil memukau para juri dan penonton. Hal ini kembali membuktikan bahwa di panggung Indonesian Idol penampilan saja belum cukup.