Juara MTQ Ini Pukau Juri Indonesian Idol Season XIII dengan Lagu Bahasa Arab

JAKARTA - Nurlinda menjadi salah satu peserta Audisi Indonesian Idol Season XIII yang sukses mencuri hati para judges. Dara 20 tahun itu datang dari Bulungan, Kalimantan Utara untuk menaklukkan ajang pencarian bakat pertamanya.

“Biasanya kan aku ikut lomba MTQ dan shalawat. Sekarang pengin ikut lomba nyanyi. Ini adalah ajang pencarian bakat pertama yang aku ikuti,” ujarnya seperti dikutip dari channel YouTube Indonesian Idol, pada Senin (23/12/2024).

Nurlinda mengaku, berasal dari sebuah desa yang dikenal sebagai produsen juara MTQ. Saking seringnya menghasilkan pemenang lomba ngaji, desa tersebut sampai dijuluki Kampung Quran.

“Aku sudah 25 kali ikut lomba MTQ sejak tahun 2011. Semua itu jadi bekal aku untuk ikut Indonesian Idol. Kata orang, kalau bisa ngaji dan shalawat, pasti bisa nyanyi. Aku mau buktikan itu,” ujarnya.

Sebagai pembuka penampilannya, Nurlinda membawakan lagu Arab berjudul Ray'a yang dipopulerkan oleh penyanyi Mesir, Amr Diab. Bisa ditebak, penampilannya mendulang pujian dari para judges.