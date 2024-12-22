Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Minggu 22 Desember 2024: Hasil Tes DNA Terbukti, Hanna Relakan Pasha Pada Adisty?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |15:42 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Minggu 22 Desember 2024: Hasil Tes DNA Terbukti, Hanna Relakan Pasha Pada Adisty?
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Minggu 22 Desember 2024, Hasil Tes DNA Terbukti, Hanna Relakan Pasha Pada Adisty?
Pasha memberitahu Adis tentang hasil tes DNA tersebut. Adis syok dan merasa dilema seperti Pasha. Namun, keduanya memutuskan untuk saling merelakan karena sudah memiliki pasangan masing-masing. Sayangnya, Hanna tak sengaja melihat momen itu. Hanna pun merasa sedih dan mulai berpikir ulang apakah akan melanjutkan hubungannya dengan Pasha atau tidak. 

Adisty pun mengunjungi David dan memberitahunya tentang hasil tes DNA. David menangis, menyesali segalanya dan meminta maaf kepada Adis atas dosa serta kesalahan yang telah ia lakukan padanya. Namun, Adis masih belum bisa menerima semuanya. Setibanya di rumah, Adisty menceritakan semuanya kepada Ayu. Ayu pun berbagi cerita bahwa ia sudah berbicara dengan Reno. Keduanya saling menguatkan satu sama lain.

Apakah Hanna rela meninggalkan Pasha setelah mengetahui Pasha bukan saudara kandung Adisty? Saksikan Layar Drama Cinta Berakhir Bahagia setiap hari pukul 22.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(kem)

