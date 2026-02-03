Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinetron AIRA Angkat Isu Sensitif: Potret Perjuangan Korban Kekerasan Seksual

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |05:15 WIB
Sinetron AIRA Angkat Isu Sensitif: Potret Perjuangan Korban Kekerasan Seksual
Sinetron AIRA Angkat Isu Sensitif: Potret Perjuangan Korban Kekerasan Seksual. (Foto: MNC Pictures)
A
A
A

JAKARTA – Agoye Mahendra mengatakan, sinetron AIRA tak hanya menyajikan drama emosional, namun juga mengangkat isu yang relevan dengan realitas sosial saat ini.

Salah satunya, soal kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam sinetron produksi MNC Pictures tersebut, Agoye berperan sebagai Edwin, salah satu karakter kunci dalam perjalanan hidup Aira.

Menurut Agoye, AIRA menyoroti bagaimana korban kekerasan seksual kerap menghadapi tekanan berlapis setelah peristiwa traumatis yang mereka alami. 

Bukan hanya luka personal, namun mereka harus menghadapi stigma buruk, hujatan, hingga pertanyaan menyudutkan dari lingkungan sekitar.

Sinetron AIRA
Sinetron AIRA Angkat Isu Sensitif: Potret Perjuangan Korban Kekerasan Seksual. (Foto: MNC Pictures)

“Sinetron ini tak hanya tentang kejadian tak mengenakkan itu saja, tapi bagaimana si korban ini menghadapi hidup setelahnya,” ujar Agoye.

Realitas inilah yang coba diangkat lewat sinetron AIRA. Kisahnya tentang seorang perempuan muda korban kekerasan seksual bernama Aira. 

Setelah kejadian itu, dia berusaha bertahan di tengah tekanan psikologis dan sosial yang berat. “Biasanya yang dilihat orang justru ‘kenapa bisa jadi korban’, bukan bagaimana membantu korban itu sendiri,” imbuhnya.

Agoye Mahendra menambahkan, AIRA menggambarkan pergulatan batin seorang perempuan yang menghadapi pilihan sulit antara bertahan atau menyerah pada kenyataan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/598/3199110//mencintai_ipar_sendiri-suT9_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 78: Hubungan Ayuna dan Rafki Mencair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/598/3199107//aira-fo3s_large.JPG
Sinopsis Aira Eps 7: Aira Bersikeras Pergi, Haris Dikeroyok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/598/3198912//cinta_sepenuh_jiwa-4YgH_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 125: Nyawa Meisya Tak Selamat saat Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/598/3198891//mencintai_ipar_sendiri-tNlh_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 77: Ayuna dan Rafki Dituduh Berzina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/612/3198555//child_grooming-Xh92_large.jpg
1.776 Korban Child Grooming Mengadu ke LPSK Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/612/3198545//kekerasan_seksual-KTLi_large.jpg
LPSK: Child Grooming Masuk Klasifikasi Tindak Kekerasan Seksual
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement