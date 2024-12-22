Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Minggu 22 Desember 2024: Sosok Baru di Tengah Amira dan Biru

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |15:36 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Minggu 22 Desember 2024: Sosok Baru di Tengah Amira dan Biru
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Minggu 22 Desember 2024, Sosok Baru di Tengah Amira dan Biru




Vernie berusaha merayu Noah untuk menerimanya kembali. Namun ia gagal karena  Noah tak lagi mempercayainya. Apalagi Noah malah meminta Vernie mendatangkan Amira untuk bersaksi kalau Aditya tak pernah berselingkuh dengan Vernie.

Sementara itu, Biru, Amira dan Ratna berhasil mendapatkan jadwal operasi. Ratna lalu mengajak Amira dan Biru ke Amity cafe karena Amira belum pernah ke cafe Biru.

Amira yang mencoba membantu Biru di cafe tidak sengaja bertemu dengan KELVIN, teman SMA Amira, dan ternyata teman sekantor Jamie dulu. Amira dan Kelvin yang asyik bercerita membuat Biru cemburu. Kelvin tidak sengaja melihat aplikasi dating Tipeku dimana Jamie menggunakan nama dan fotonya. Jamie yang ketahuan mengaku hal tersebut hanya iseng semata.

Malamnya Biru masih saja kesal melihat Kelvin chat Amira. Amira menggoda Biru yang sedang cemburu. Di sisi lain, Vernie dan Maudy menyusun rencana pergi ke Rumah Biru dan menculik Amira agar tidak bisa mendonorkan hatinya.

Apakah Vernie dan Maudy berhasil menjalankan rencananya menculik Amira? Bagaimana dengan jadwal operasi Ratna jika Amira sampai diculik? Saksikan Layar Drama Terbelenggu Rindu setiap hari pukul 18.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(kem)

