Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 74

Brigitta Putri , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |18:09 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 74
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 74. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 74 bercerita tentang Amira yang bahagia karena hasil tes donor hatinya cocok dengan Ratna. Biru terharu saat mengetahui istrinya sangat menyayangi sang ibu.

Di lain pihak, Maudy merasa khawatir kalau Amira sampai mendonorkan hatinya untuk Ratna. Ia pun meminta bantuan Vernie untuk menggagalkan rencana tersebut. 

Amira kemudian bergegas menuju sekolah Arkana setelah mendapat panggilan dari Sarni bahwa anak tersebut enggan pulang. Amira pun meminta Biru untuk menjemputnya di sekolah.

Arkana senang saat melihat Amira. Tak lama, Biru dan Ratna datang dan mengajak Arkana dan Amira makan di resto. Sesampainya di resto, Biru dan Amira langsung menyampaikan kabar bahagia soal donor hati Amira.

Di sisi lain, Chandra menjemput Maudy tanpa menyadari kalau Imelda mengikuti mereka dari belakang. Imelda kemudian melabrak Maudy sambil merekam aksinya tersebut dengan harapan momen itu bisa viral.

