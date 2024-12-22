Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gritte Agatha Melahirkan, Ini Nama Anaknya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |06:06 WIB
Gritte Agatha Melahirkan, Ini Nama Anaknya
Gritte Agatha Melahirkan, Ini Nama Anaknya (Foto: IG Gritte)
A
A
A

JAKARTA - Gritte Agatha, yang dikenal lewat perannya dalam sinetron Get Married, telah melahirkan anak pertamanya bersama sang suami, Arif Hidayat. Bayi perempuan yang menggemaskan itu diberi nama Agatha Hidayat.

Momen istimewa ini dibagikan Gritte melalui akun Instagram pribadinya, @gritteagathaaa. Dalam unggahannya, ia memamerkan momen persalinan pertamanya yang penuh haru, ditemani oleh sang suami tercinta.

"Selamat datang di dunia, Agatha Hidayat @agathahidayatt," tulis Gritte dalam keterangan fotonya.

Gritte Agatha Melahirkan, Ini Nama Anaknya
Gritte Agatha Melahirkan, Ini Nama Anaknya

Unggahan tersebut juga memperlihatkan detik-detik menjelang persalinan. Tampak Arif dengan setia berada di sisi Gritte, memberikan dukungan penuh saat menanti kelahiran buah hati mereka.

Setelah proses persalinan berjalan lancar, Gritte dan Arif berpose bersama bayi mungil mereka. Dalam foto tersebut, pasangan ini terlihat bahagia menyambut kehadiran anggota keluarga baru.

"Jiwa yang penuh kebaikan dan kelembutan yang dibimbing oleh kebijaksanaan. Kamu adalah kami, dalam versi yang lebih baik," tambah Gritte dalam unggahannya.

