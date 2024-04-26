Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sempat Dicibir, Lolly Ismaya Sukses Wujudkan Mimpi Jadi Bintang

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |13:13 WIB
Sempat Dicibir, Lolly Ismaya Sukses Wujudkan Mimpi Jadi Bintang
Lolly Ismaya buktikan kekurangan fisik tak menjadi hambatan untuk mewujudkan mimpi. (Foto: YouTube/Grithe Agatha)
A
A
A

 

JAKARTA - Gritte Agatha merupakan salah satu aktris Indonesia yang sukses menjadi content creator. Tak hanya membuat konten kreatif, dia juga aktif menjadi host podcast channel YouTube pribadinya.

Dia menjadi perbincangan hangat warganet setelah mengundang Lolly Ismaya sebagai bintang tamu podcast terbarunya. Lolly yang dikenal sebagai sahabat Mayang tersebut sempat viral karena menggelar mini konser di sebuah kafe.

Tak hanya bicara soal musik, Lolly juga mengungkapkan perjuangannya meraih popularitas. Dia mengaku, sempat dicemooh dan dihina orang-orang di sekitarnya karena fisiknya yang terlihat lebih mungil dari pada perempuan pada umumnya.

Dengan tampilan fisiknya tersebut, Lolly Ismaya mengaku, kerap menjadi sasaran bully semasa sekolah. Namun dia berhasil bangkit dan membagikan tips agar tetap pecaya diri meski memiliki kekurangan fisik. 

