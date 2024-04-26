Sempat Dicibir, Lolly Ismaya Sukses Wujudkan Mimpi Jadi Bintang

JAKARTA - Gritte Agatha merupakan salah satu aktris Indonesia yang sukses menjadi content creator. Tak hanya membuat konten kreatif, dia juga aktif menjadi host podcast channel YouTube pribadinya.

Dia menjadi perbincangan hangat warganet setelah mengundang Lolly Ismaya sebagai bintang tamu podcast terbarunya. Lolly yang dikenal sebagai sahabat Mayang tersebut sempat viral karena menggelar mini konser di sebuah kafe.

Tak hanya bicara soal musik, Lolly juga mengungkapkan perjuangannya meraih popularitas. Dia mengaku, sempat dicemooh dan dihina orang-orang di sekitarnya karena fisiknya yang terlihat lebih mungil dari pada perempuan pada umumnya.

Dengan tampilan fisiknya tersebut, Lolly Ismaya mengaku, kerap menjadi sasaran bully semasa sekolah. Namun dia berhasil bangkit dan membagikan tips agar tetap pecaya diri meski memiliki kekurangan fisik.