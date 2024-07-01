Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gritte Agatha Ungkap Kisah Inspiratif Zavier, Anak Down Syndrome yang Berjalan di Usia 18 Bulan

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |22:10 WIB
Gritte Agatha Ungkap Kisah Inspiratif Zavier, Anak Down Syndrome yang Berjalan di Usia 18 Bulan
Gritte Agatha ungkap kisah inspiratif Zavier, anak down syndrome yang bisa berjalan di usia 18 bulan. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Gritte Agatha menyuguhkan kisah inspiratif Zahira Zavier, anak down syndrome yang bisa berjalan di usia 18 bulan. Bahkan, hal itu terjadi pada anak tersebut tanpa ada terapi khusus. 

Ibu Zavier, Syabill mengatakan, keajaiban itu terjadi pada anaknya berkat dukungan keluarga dan lingkungan sekitar. Dia tak menampik, banyak komentar pedas yang harus diterimanya karena membagikan kondisi sang anak di media sosial. 

Namun komentar negatif tak membuat Syabill patah semangat untuk mengedukasi para ibu yang memiliki kasus serupa. Meski awalnya mendapat penolakan, namun dia bersyukur kini mendapat banyak dukungan dari warganet. 

Syabill meminta para ibu hamil lebih jeli dalam menjalani tes untuk mendeteksi down syndrome lebih awal selama masa kehamilan. Jika memang kemudian dianugerahi anak berkebutuhan khusus dia mengingatkan orangtua untuk berdamai dengan keadaan. 

Lewat kesaksian Syabill tentang anak spesialnya, Gritte Agatha ingin menginspirasi dan mengedukasi penontonnya. Jika Anda penasaran dengan cerita Syabill dalam membesarkan Zavier bisa menontonnya di channel YouTube @GritteAgatha.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/33/3098713/gritte_agatha-c7ZI_large.jpg
Bahagianya Gritte Agatha Rayakan Natal Pertama sebagai Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/33/3098538/gritte_agatha-WKf7_large.jpg
Biodata dan Agama Gritte Agatha yang Baru Saja Melahirkan Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/33/3097853/gritte_agatha-wLQq_large.jpg
Gritte Agatha Melahirkan, Ini Nama Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/33/3097840/gritte_agatha-VGne_large.jpg
Selamat, Gritte Agatha Melahirkan Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/33/3027658/selamat-gritte-agatha-hamil-anak-pertama-3RZ4mBUaHT.jpg
Selamat, Gritte Agatha Hamil Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/33/3000965/sempat-dicibir-lolly-ismaya-sukses-wujudkan-mimpi-jadi-bintang-GtunCY4gGq.jpg
Sempat Dicibir, Lolly Ismaya Sukses Wujudkan Mimpi Jadi Bintang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement