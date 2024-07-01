Gritte Agatha Ungkap Kisah Inspiratif Zavier, Anak Down Syndrome yang Berjalan di Usia 18 Bulan

Gritte Agatha ungkap kisah inspiratif Zavier, anak down syndrome yang bisa berjalan di usia 18 bulan. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Gritte Agatha menyuguhkan kisah inspiratif Zahira Zavier, anak down syndrome yang bisa berjalan di usia 18 bulan. Bahkan, hal itu terjadi pada anak tersebut tanpa ada terapi khusus.

Ibu Zavier, Syabill mengatakan, keajaiban itu terjadi pada anaknya berkat dukungan keluarga dan lingkungan sekitar. Dia tak menampik, banyak komentar pedas yang harus diterimanya karena membagikan kondisi sang anak di media sosial.

Namun komentar negatif tak membuat Syabill patah semangat untuk mengedukasi para ibu yang memiliki kasus serupa. Meski awalnya mendapat penolakan, namun dia bersyukur kini mendapat banyak dukungan dari warganet.

Syabill meminta para ibu hamil lebih jeli dalam menjalani tes untuk mendeteksi down syndrome lebih awal selama masa kehamilan. Jika memang kemudian dianugerahi anak berkebutuhan khusus dia mengingatkan orangtua untuk berdamai dengan keadaan.

Lewat kesaksian Syabill tentang anak spesialnya, Gritte Agatha ingin menginspirasi dan mengedukasi penontonnya. Jika Anda penasaran dengan cerita Syabill dalam membesarkan Zavier bisa menontonnya di channel YouTube @GritteAgatha.*

(SIS)