HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selamat, Gritte Agatha Melahirkan Anak Pertama

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |21:46 WIB
Selamat, Gritte Agatha Melahirkan Anak Pertama
Gritte Agatha melahirkan anak pertama. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari selebriti Gritte Agatha. Bintang sinetron Get Married ini melahirkan anak pertamanya dengan Arif Hidayat yang diberi nama, Agatha Hidayat.

Momen bahagia Gritte ini diunggah akun Instagram @gritteagathaaa. Dia membagikan momen persalinan pertamanya yang ditemani sang suami tercinta.

“Selamat datang di dunia, Agatha Hidayat @agathahidayatt,” tulis Gritte.

Postingan ini jug memperlihatkan momen Gritte sebelum melakukan persalinan. Terlihat Arif, sang suami dengan sabar menemani Gritte yang akan melahirkan anak pertama mereka.

Setelah persalinan berlangsung lancar, Gritte dan Arif pun berpose bersama bayi kecil mereka yang berjenis kelamin perempuan.

“Jiwa yang penuh kebaikan dan kelembutan yang dibimbing oleh kebijaksanaan. Kamu adalah kami, dengan versi yang lebih baik,” tulisnya.
 

 

Bahagianya Gritte Agatha Rayakan Natal Pertama sebagai Ibu
Biodata dan Agama Gritte Agatha yang Baru Saja Melahirkan Anak Pertama
Gritte Agatha Melahirkan, Ini Nama Anaknya
Gritte Agatha Ungkap Kisah Inspiratif Zavier, Anak Down Syndrome yang Berjalan di Usia 18 Bulan
Selamat, Gritte Agatha Hamil Anak Pertama
Sempat Dicibir, Lolly Ismaya Sukses Wujudkan Mimpi Jadi Bintang
