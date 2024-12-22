Selamat, Gritte Agatha Melahirkan Anak Pertama

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari selebriti Gritte Agatha. Bintang sinetron Get Married ini melahirkan anak pertamanya dengan Arif Hidayat yang diberi nama, Agatha Hidayat.

Momen bahagia Gritte ini diunggah akun Instagram @gritteagathaaa. Dia membagikan momen persalinan pertamanya yang ditemani sang suami tercinta.

“Selamat datang di dunia, Agatha Hidayat @agathahidayatt,” tulis Gritte.

Postingan ini jug memperlihatkan momen Gritte sebelum melakukan persalinan. Terlihat Arif, sang suami dengan sabar menemani Gritte yang akan melahirkan anak pertama mereka.

Setelah persalinan berlangsung lancar, Gritte dan Arif pun berpose bersama bayi kecil mereka yang berjenis kelamin perempuan.

“Jiwa yang penuh kebaikan dan kelembutan yang dibimbing oleh kebijaksanaan. Kamu adalah kami, dengan versi yang lebih baik,” tulisnya.

