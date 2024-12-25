Bahagianya Gritte Agatha Rayakan Natal Pertama sebagai Ibu

JAKARTA - Gritte Agatha menjadi salah satu selebriti Tanah Air yang merayakan Natal pada 25 Desember 2024. Namun, perayaan tahun ini terasa begitu spesial bagi Gritte dan sang suami, Arif Hidayat.

Untuk pertama kalinya, mereka merayakan Natal sebagai orangtua. Kebahagiaan mereka semakin lengkap setelah dikaruniai seorang putri beberapa hari lalu, tepat pada Hari Ibu, yang diberi nama Agatha Hidayat.

Gritte membagikan momen hangat keluarganya melalui media sosial. Dalam potret tersebut, Gritte dan Arif terlihat bahagia menggendong putri mereka sambil tersenyum ceria. Mereka kompak mengenakan pakaian merah, warna khas Natal, sementara si kecil Agatha tampil menggemaskan dengan baju putih bertuliskan "Agatha's First Christmas."

Bagi pasangan ini, kehadiran Agatha menjadi hadiah Natal terindah yang diberikan Tuhan. Dalam unggahannya, Gritte dan Arif juga menyampaikan ucapan Selamat Natal kepada umat Kristiani yang merayakan.