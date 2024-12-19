Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 163

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 163 bercerita tentang hasil visum Alysa yang akhirnya keluar. Hasilnya, memperkuat dugaan pelecehan seksual yang dialaminya.

Terdapat lecet dan pendarahan akibat gesekan kuat pada alat kelamin Alysa. Dokter kemudian menawarkan Alysa untuk dirujuk ke psikiater setelah membuat laporan polisi.

Namun Alysa menolak saran tersebut dan meminta dokter untuk merahasiakan hasil visumnya tersebut dari siapapun, terutama Ajeng. Alysa merasa sedih sekaligus jijik pada dirinya sendiri.

Dia pun mencoba menghubungi Rangga untuk menceritakan apa yang terjadi padanya. Namun panggilan masuk dari Alysa tak diangkat Rangga. Hal itu membuat Alysa semakin frustrasi.

Di sisi lain, Nathan merasa bersalah karena telah menodai Alysa. Sementara itu, Rangga yang menggunakan topeng dari TV kabin, tempat Yasmin disekap, kembali muncul.

Kali ini, dia memberikan bukti lain ke Yasmin dengan menggunakan video Romeo yang datang ke makam Heru. Video itu semakin membuat psikologis Yasmin hancur.

Alysa yang merasa sedih kemudian mendatangi bar untuk melihat rekaman CCTV di hari dirinya dilecehkan oleh Nathan. Dari rekaman itu, Alysa melihat seseorang pria memakai jaket.