HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis dan Daftar Pemeran Series Second Account di Vision+

Novita Melieyana , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |22:10 WIB
Sinopsis dan Daftar Pemeran Series Second Account di Vision+
Sinopsis dan Daftar Pemeran Series Second Account di Vision+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Original Series Vision+ Second Account yang mengusung genre thriller-misteri kini dapat Anda tonton gratis melalui link berikut ini. Proyek kolaborasi Vision+ bersama Ruangkala dan Kita Production ini terdiri dari 10 episode.

Series Second Account berkisah tentang Rini yang mendapatkan kabar kematian kakaknya secara mendadak. Rini yang merasa kematian kakaknya janggal, nekat untuk mencari tahu seorang diri.

Petualangan Rini pun dimulai saat ia pergi seorang diri dan mencoba mencari tahu mengenai kehidupan sang kakak, Dewi. Pencarian itu dilakukannya dibantu oleh fans loyal Dewi.

Semakin Rini mencari tahu, jawaban demi jawaban semakin mendekatkan dirinya pada kehidupan Dewi yang sangat asing baginya. Rini tak menyangka, Dewi ternyata menjalani kehidupan tabu yang penuh rahasia.

Petunjuk demi petunjuk yang tercipta membuat Rini semakin terjerumus dan masuk ke kehidupan kelam Dewi. Nah dalam artikel ini, Okezone akan membawa Anda mengenal pemeran utama Second Account dan karakter yang mereka perankan.

1.Givina (Rini)

