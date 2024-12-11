Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Givina Ungkap Series Second Account Jadi Momen Penting dalam Kariernya

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |15:46 WIB
JAKARTA – Aktris muda berbakat Givina Lukita Dewi mencuri perhatian saat debut sebagai pemeran utama dalam series Vision+ Second Account. Series ini bisa Anda tonton dengan mengakses link ini.

Givina mengaku, series Second Account merupakan momen penting dalam kariernya sekaligus kesempatan untuk menampilkan kemampuan akting terbaiknya. Bahkan, dia jatuh cinta pada plot series tersebut sejak pertama kali ia membaca skenarionya.

Storytelling series ini bagus banget. Itu yang buat aku jatuh cinta sejak pertama kali baca scriptnya,” ungkapnya.

Series Second Account bercerita tentang Rini (Givina) yang harus mengalami perubahan drastis dalam hidupnya ketika sang kakak, Dewi (Naura Hakim) meninggal dunia secara misterius. 

Second Account
Givina Ungkap Series {Second Account} Jadi Momen Penting dalam Kariernya. (Foto: MNC Media)

Rini tidak percaya begitu saja dengan kabar duka tersebut, terutama alasan janggal di balik kematian sang kakak. Akhirnya, dia memutuskan untuk menggali informasi sebenarnya. 

