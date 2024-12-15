Givina Sampaikan Pesan Ini Lewat Series Second Account

JAKARTA – Original Series Vision+, Second Account yang bertajuk thriller-misteri dan drama sekarang dapat kamu saksikan secara GRATIS dengan klik di sini. Kolaborasi Vision+ bersama Ruangkala dan Kita Production berhasil memiliki 10 episode yang dibintangi aktor dan aktris berbakat.

Second Account sendiri berkisah tentang Rini yang memutuskan untuk melakukan penyelidikan ke apartemen Dewi, kakaknya. Rini yang merasa kematian Dewi terasa janggal, berusaha menemukan jawaban di balik kematian misterius kakaknya.

Dalam series ini, Givina yang berperan sebagai Rini, sang pemeran utama dalam series Second Account memberikan pesan penting untuk para pengguna sosial media, “Dunia di Second Account itu dekat banget sama kita, entah just for fun, atau ada sisi lain yang buat kita gak boleh lupa sama konsekuensinya. Series ini semacam ngasih tau ke kita ada konsekuensi di balik kenikmatan sosial media” ujar Givina.

Tak hanya dibintangi Givina, series ini turut didukung oleh Naura Hakim, Vika Chu, Rania Putrisari, Gary Iskak, Eduward Manalu, Naufal Samudra, Haydar Salishz dan Ruth Marini yang turut berperan sebagai produser dalam series ini.

Saksikan cerita unik yang dipenuhi plot menarik dengan streaming series Second Account di sini! Download aplikasi Vision+ di Playstore atau AppStore kesayanganmu dan berlangganan mulai dari Rp20.000,- untuk nikmati tayangan lainnya. Untuk kamu yang ingin streaming konten premium Vision+ dan Viu sekaligus, kamu bisa langganan paket Combo MeVVah seharga Rp49.000,-. Segera unduh aplikasi Vision+ dan nikmati tontonan berkualitas di mana saja dan kapan saja!

(qlh)