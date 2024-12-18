Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 162

Brigitta Putri , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |19:27 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 162
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 162. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 162 bertutur tentang Alysa yang akhirnya memutuskan melakukan visum di rumah sakit yang cukup jauh. Hal ini untuk menghindari ada orang yang mengenalinya. 

Namun setelah melakukan visum, Alysa justru bertemu Dania. Dia kemudian beralasan menjenguk teman di rumah sakit tersebut. Sementara itu, alat pelacak Romeo mulai bergerak untuk bertemu Bi Narsih 

Di lain pihak, Ajeng yang mengikuti mobil Rangga, tiba di sebuah hutan. Perempuan itu  semakin yakin bahwa putranya itulah yang telah menculik Yasmin. Namun aksi Ajeng itu justru membuatnya masuk dalam perangkap anak buah Rangga.

Desta kemudian memberitahu Rangga bahwa Ajeng terkena perangkap. Rangga kemudian menghampiri Ajeng dan beralasan bahwa ia sedang meninjau lapangan dan memasang perangkap itu karena banyak binatang buas. 

Tanpa disadari Yasmin berhasil melubangi dinding kayu di bunker tersebut dan melihat ada Ajeng di sana. Yasmin kemudian meyakini, penyekapan dirinya diinisiasi oleh Ajeng. 

Halaman:
1 2
