Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Erick Estrada si Aktor Tanpa Skenario yang Pernah Jadi Driver Ojol

Novita Melieyana , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |20:06 WIB
Biodata dan Agama Erick Estrada si Aktor Tanpa Skenario yang Pernah Jadi Driver Ojol
Biodata dan Agama Erick Estrada si Aktor Tanpa Skenario yang Pernah Jadi Driver Ojol. (Foto: Tiger Wong Entertainment)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Erick Estrada menjadi sorotan publik usai mempublikasikan rekaman suara Yati Pesek yang mengungkapkan rasa sakit hatinya atas ‘guyonan’ Gus Miftah. 

Di luar kontroversi Gus Miftah dan Yati Pesek tersebut, Erick adalah salah satu aktor berbakat yang ternyata pernah menjadi ojek online untuk bertahan hidup di Jakarta.

Biodata dan Agama Erick Estrada

Erick Estrada Gagah Prakarsa lahir di Solo, Jawa Tengah, 37 tahun silam. Dia menganut agama Islam dan dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama.

Erick menghabiskan sebagian besar hidupnya di Solo hingga merampungkan pendidikan di Universitas Slamet Riyadi pada 2009. Setahun kemudian, dia hijrah ke Jakarta.

Di Ibu Kota, dia membintangi program reality show Penghuni Terakhir yang membuka jalannya di dunia akting. Namun dia mengakui, Jakarta tak mudah untuk ditaklukkan.

Erick Estrada (iG)
Biodata dan Agama Erick Estrada (Foto: Instagram/@erickestradaindonesia)

Untuk bertahan hidup dan membiayai casting film yang diikutinya, Erick Estrada mengaku, sempat melakoni berbagai profesi. Dia menyebut, sebagai aktor pemula dia tak bisa idealis. 

“Harus realistis. Sambil akting ya aku jadi ojol, jualan nasi bakar di lokasi syuting, sampai dagang beras juga pernah,” tuturnya kepada awak media, pada 21 Februari 2024.

Dari Penghuni Terakhir, Erick Estrada membintangi sederet proyek populer, seperti film Rock N Love (2015), sinetron Tukang Ojek Pengkolan (2015), sinetron Kun Anta Mendadak Santri (2021), dan film Sobat Ambyar (2021). 

Kemampuannya berimprovisasi saat berakting membuat Erick dijuluki ‘Aktor Tanpa Skenario’. Ini pula yang membuat banyak sutradara mau menggandeng Erick bermain dalam proyek mereka. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177588/jule_daehoon-gVFK_large.jpg
Biodata dan Agama Julia Prastini, Selebgram Cantik yang Diduga Selingkuhi Suami Korea hingga Buka Jilbab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174950/fahmi_bo-ALKR_large.jpg
Biodata dan Agama Fahmi Bo, Aktor Lupus yang Alami Kelumpuhan Imbas Pengeroposan Tulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164898/eva_celia-2LOq_large.jpg
Biodata dan Agama Eva Celia, Putri Cantik Sophia Latjuba yang Diterpa Isu Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/33/3164383/timo_tjahjanto-o2TQ_large.jpg
Biodata dan Agama Timo Tjahjanto, Sutradara Indonesia yang Debut Hollywood Lewat Film Nobody 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3164056/rachquel_nesia-ed4z_large.jpg
Biodata dan Agama Rachquel Nesia, Aktris Cantik yang Viral karena Dilamar di Makam Sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161955/kenny_austin-tAvE_large.jpg
Biodata dan Agama Kenny Austin, Aktor Tampan Pacar Baru Amanda Manopo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement