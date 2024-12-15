Biodata dan Agama Erick Estrada si Aktor Tanpa Skenario yang Pernah Jadi Driver Ojol

Biodata dan Agama Erick Estrada si Aktor Tanpa Skenario yang Pernah Jadi Driver Ojol. (Foto: Tiger Wong Entertainment)

JAKARTA - Biodata dan agama Erick Estrada menjadi sorotan publik usai mempublikasikan rekaman suara Yati Pesek yang mengungkapkan rasa sakit hatinya atas ‘guyonan’ Gus Miftah.

Di luar kontroversi Gus Miftah dan Yati Pesek tersebut, Erick adalah salah satu aktor berbakat yang ternyata pernah menjadi ojek online untuk bertahan hidup di Jakarta.

Biodata dan Agama Erick Estrada

Erick Estrada Gagah Prakarsa lahir di Solo, Jawa Tengah, 37 tahun silam. Dia menganut agama Islam dan dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama.

Erick menghabiskan sebagian besar hidupnya di Solo hingga merampungkan pendidikan di Universitas Slamet Riyadi pada 2009. Setahun kemudian, dia hijrah ke Jakarta.

Di Ibu Kota, dia membintangi program reality show Penghuni Terakhir yang membuka jalannya di dunia akting. Namun dia mengakui, Jakarta tak mudah untuk ditaklukkan.

Biodata dan Agama Erick Estrada (Foto: Instagram/@erickestradaindonesia)

Untuk bertahan hidup dan membiayai casting film yang diikutinya, Erick Estrada mengaku, sempat melakoni berbagai profesi. Dia menyebut, sebagai aktor pemula dia tak bisa idealis.

“Harus realistis. Sambil akting ya aku jadi ojol, jualan nasi bakar di lokasi syuting, sampai dagang beras juga pernah,” tuturnya kepada awak media, pada 21 Februari 2024.

Dari Penghuni Terakhir, Erick Estrada membintangi sederet proyek populer, seperti film Rock N Love (2015), sinetron Tukang Ojek Pengkolan (2015), sinetron Kun Anta Mendadak Santri (2021), dan film Sobat Ambyar (2021).

Kemampuannya berimprovisasi saat berakting membuat Erick dijuluki ‘Aktor Tanpa Skenario’. Ini pula yang membuat banyak sutradara mau menggandeng Erick bermain dalam proyek mereka.