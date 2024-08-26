Bikin Merinding, Erick Estrada Akui Alami Kejadian Horor saat Syuting Film Lembayung

JAKARTA - Erick Estrada menjadi salah satu pemain dalam film horor Indonesia terbaru, berjudul Lembayung. Menariknya, dia sempat mendapatkan kejadian horor saat menjalani syuting film tersebut.

Mengaku sangat penakut, Erick mengatakan proses syuting film Lembayung ini sangat menegangkan. Ia mengaku mengalami banyak hal mistis di lokasi syuting yang terletak di Yogyakarta ini.



“Iya ini perdana main film horor. Lokasi syutingnya itu horor, dan itu salah satu barometer tempat horor di Indonesia,” kata Erick dalam konferensi pers trailer Lembayung di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024).

Bikin Merinding, Erick Estrada Akui Alami Kejadian Horor saat Syuting Film 'Lembayung' (Annastasya/Okezone)



Aktor berambut ikal ini mengatakan tak cuma merasakan hal horor, tapi juga mendengar dan melihatnya secara langsung. Erick mengatakan kerap diganggu diduga suara roh para tentara Jepang yang muncul saat dini hari.



Hal itu membuatnya sangat ketakutan hingga syok. Erick bahkan menegaskan dirinya sangat lah penakut dan merasa suasana syuting film Lembayung ini begitu mencekam.



“Langsung lihat penampakan. Setiap jam 3 pagi itu ada apel tentara Jepang dan itu roh semua,” kata Erick.



“Saya penakut sumpah, mending saya berantem sama orang daripada sama begituan,” tambahnya.



Sementara itu, aktris Taskya Namya juga turut membintangi film horor Lembayung ini. Ia mengatakan film ini jadi salah satu sineas horor yang berbeda dan patut disaksikan.