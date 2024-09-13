Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Erick Estrada Keluar dari Zona Nyaman, Debut Genre Horor Lewat Film Lembayung

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |19:01 WIB
Erick Estrada Keluar dari Zona Nyaman, Debut Genre Horor Lewat Film Lembayung
Erick Estrada Keluar dari Zona Nyaman, Debut Genre Horor Lewat Film Lembayung
JAKARTA - Erick Estrada akhirnya berkesempatan untuk menjalani debut dalam film horor lewat film Lembayung yang disutradarai Baim Wong

Erick yang selama ini kerap dikira sebagai komedian karena penampilannya yang apik dalam sejumlah film komedi, akhirnya mampu keluar dari zona nyamannya. Tentu menjadi tantangan tersendiri baginya untuk mendalami peran yang tidak menciptakan suasana komedi dalam adegannya. 

"Akhirnya pertama kali saya main horor, keluar dari zona nyaman komedi, karena saya bilang bukan komedian tapi rejekinya memang di komedi," ujar Erick Estrada dalam konferensi pers film Lembayung di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2024). 

Film Lembayung
Film Lembayung

Apalagi Erick mengaku dirinya sempat terkecoh saat pertama kali menerima tawaran membintangi film Lembayung. Erick yang penakut pun berusaha melawan ketakutannya untuk melakoni adegan dengan suasana mencekam. 

"Saya penakut, mending lawan 10 orang daripada 1 setan. Saya kira Lembayung itu film Jowo, pas tanda tangan kontrak kok horor, terjebak saya," sambungnya. 

Selain itu, Erick pun merasa senang bisa terlibat dalam film yang disutradarai oleh Baim Wong. Sebab Erick merasa ide-ide Baim kerap muncul secara tiba-tiba dan out the box, berbeda dari apa yang diarahkan dalam proses reading. Tentunya hal ini dilakukan demi kesempurnaan karyanya. 

"Percuma saya reading, di lokasi syuting itu berubah," tandasnya. 

Film Lembayung mengangkat kisah dari thread yang viral berjudul 'Jin Poli Gigi' dimana diilhami dari kisah nyata dua orang mahasiswa saat menjalani magang di sebuah klinik. Mereka merasa diganggu oleh mahluk ghaib selama menjalani magang di sana. 

 

