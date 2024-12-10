Erick Estrada Ungkap Luka Hati Yati Pesek, Desak Gus Miftah Minta Maaf Tanpa Kamera

JAKARTA - Miftah Maulana Habiburrahman, atau yang dikenal sebagai Gus Miftah, tengah menjadi perhatian publik akibat pernyataannya yang menghina seorang penjual es teh dalam sebuah acara keagamaan.

Insiden ini semakin diperbincangkan setelah beredar kembali video lamanya yang berisi komentar kurang pantas kepada seniman senior, Yati Pesek.

Dalam acara pewayangan yang mereka bintangi bersama, Miftah terlihat melontarkan candaan yang mengarah pada penampilan fisik dan usia Yati Pesek.

“Saya bersyukur Bude Yati jelek, makanya jadi sinden. Kalau cantik kan nanti jadi lont*. Saya bisa keracunan, soalnya susunya sudah kadaluarsa,” tutur Gus Miftah dalam video tersebut.

Video lama tersebut sontak memicu kemarahan publik, termasuk Erick Estrada. Aktor yang memiliki hubungan dekat dengan Yati Pesek itu turut mengecam tindakan tersebut dan merasa prihatin atas perlakuan tidak menyenangkan dari Miftah.

Erick kemudian menghubungi Yati Pesek dan mengirimkan rekaman suara berisi curahan hati sang seniman. Dalam rekaman tersebut, Yati dengan jujur mengakui bahwa dirinya merasa sangat kecewa oleh ucapan Miftah Maulana.

“Aku cuma diam saja (saat itu), tapi hatiku ya sakit banget. Aku itu dari kecil jadi seniman, sampai tua, aku jaga budayaku benar-benar, enggak asal-asalan. Aku di mana saja menjunjung budi pekerti, tata krama yang baik, tapi kok aku sama Miftah malah diomongin seperti itu. Dibilang bajinga*, dibilang lont*, salahku apa?” ujar Yati dalam rekaman suara tersebut.

“Padahal aku di situ enggak dibayar, ternyata kayak gitu. Aku cuma nahan saja, aku cuma diam saja,” sambungnya.

Melalui unggahan Instagram lainnya, Erick Estrada meminta agar Miftah Maulana secara langsung meminta maaf kepada Yati Pesek. Ia menekankan bahwa tindakan Miftah telah melukai hati seorang seniman senior yang patut dihormati.

Aktor berusia 33 tahun itu meminta agar Miftah Maulana Habiburrahman menyampaikan permohonan maaf secara tulus kepada Yati Pesek tanpa perlu melibatkan dokumentasi kamera.

"Aku berharap dengan munculnya videoku, Mas Miftah itu tanpa kamera, tanpa dokumentasi datang ke Yati Pesek," kata Erick.