Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 70-71

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |18:40 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 70-71
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 70-71 (Foto: RCTI)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 70-71, acara perayaan ulang tahun Himalaya Mas berlangsung sangat meriah. 

Suasana semakin menarik perhatian ketika Noah tengah memberikan pidato, Amira dan Biru tiba-tiba muncul. Kehadiran mereka langsung menyedot perhatian para tamu, membuat Noah merasa kesal karena fokus mereka berpindah kepada Amira dan Biru.

Amira, yang selalu peduli, merasa khawatir dengan kondisi kesehatan Ratna. Ia kemudian menghubungi Lusi untuk menemani Ratna di rumah. Tak lupa, Lusi membawa hard disk milik Vernie untuk diserahkan kembali pada pemiliknya.

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 70-71
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 70-71

Sementara itu, Vernie mulai kesal melihat perhatian para tamu lebih tertuju kepada Amira. Maudy, yang menyadari hal ini, segera memanas-manasi Vernie. Terprovokasi, Vernie pun melontarkan komentar pedas di depan tamu undangan, mengatakan bahwa seharusnya Biru menikah dengan saudaranya, bukan Amira.

