Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 68

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 68 bercerita tentang Amira yang menelepon Biru dan memberitahu tentang Maudy dan Chandra di rumah sakit. Dia juga mengirimkan foto keduanya pada sang suami.

Biru yang penasaran pun langsung bertanya kepada Chandra hubungannya dengan Maudy. Sementara itu, Vernie panik mencari hard disk ke seluruh ruangan. Namun barang itu tak kunjung ditemukan.

Ternyata, hard disk tersebut ada di tangan Arka yang membawanya ke sekolah karena mengira benda itu sebagai mainan. Di rumah, Amira sedang bersiap-siap untuk menghadiri acara ulang tahun Himalaya Mas.

Amira meminta pendapat Biru tentang beberapa pilhannya. Ketika Biru ke toilet, Amira melihat ponsel suaminya berdering dan di layar tertera nama Maudy. Karena cemburu, Amira langsung mengangkat telepon itu.

Dia menegaskan pada Maudy agar tidak mengganggu rumah tangganya lagi. Bagaimana reaksi Biru mengetahui Amira mengangkat teleponnya tanpa izin? Tonton sinetron Terbelenggu Rindu selengkapnya di RCTI, setiap hari pukul 18.15 WIB.**

(SIS)