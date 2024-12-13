Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Lutesha Alami Kejadian Mengerikan Saat Liburan, Simak di Piknik Pesona Vision+

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |13:09 WIB
Lutesha Alami Kejadian Mengerikan Saat Liburan, Simak di Piknik Pesona Vision+
Piknik Pesona
JAKARTA Piknik Pesona, sebuah film series karya kolaborasi Vision+ dan Palari Films, akan membawa Anda menjelajahi berbagai cerita unik dalam sepuluh episodenya. 

Seperti S(aya), salah satu episode Piknik Pesona yang paling menarik perhatian penonton. Episode bergenre horor-thriller ini dapat Anda tonton dengan mengklik link berikut ini.

Episode tersebut bercerita tentang seorang influencer bernama Aya (Lutesha) yang mengalami masalah dalam pekerjaannya. Dia kemudian memilih untuk rehat dan healing ke sebuah villa yang berada di daerah pesisir.

Namun saat akan liburan, Aya sangat terkejut ketika mendengar suara manajernya, Andhika (Nicholas Saputra) di seberang telepon. Pria itu memastikan, liburannya tidak akan berjalan seperti yang diinginkan Aya.

Sebagai manajer, Dhika memanfaatkan Aya untuk terus bekerja demi mendulang lebih banyak. Bahkan saat berlibur di villa itu, sang influencer harus mempromosikan villa yang ditinggalinya. Dengan berat hati, dia melanjutkan liburannya.

Namun saat berusaha menikmati liburannya di villa tersebut, Aya menyadari bahwa ada sosok misterius yang mengikutinya. Tak hanya itu, dia juga menemukan kejanggalan lain seperti sosmed miliknya yang tiba-tiba mengunggah foto. 

Berbagai kejadian aneh itu membuat Aya begidik. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Aya di villa itu? Dan siapakah sosok misterius yang mengikutinya? Temukan jawabannya dalam film series Piknik Pesona di Vision+.

