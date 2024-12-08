Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Hati-Hati! Ini yang Terjadi di Warung Mak Siti, Streaming Piknik Pesona di Vision+

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |12:40 WIB
Hati-Hati! Ini yang Terjadi di Warung Mak Siti, Streaming Piknik Pesona di Vision+
Ini yang terjadi di Warung Mak Siti, Streaming Piknik Pesona di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Kolaborasi Palari Film dan Vision+ menghadirkan series yang berjudul Piknik Pesona. Hasil karya dari 10 sutradara berbeda menghadirkan film pendek yang dapat kamu saksikan dengan klik di sini.

Piknik Pesona dihiasi oleh berbagai cerita dengan latar belakang keberagaman dan budaya Indonesia, salah satunya berjudul Pecel Kronikel. Film ini mengisahkan kisah Ambar dan ibunya, yaitu Mak Siti yang hidup di desa dan bergantung pada mata pencaharian warung di pinggir pantai yang mereka miliki.

Seperti beberapa masalah ekonomi yang ada, Mak Siti dan Ambar yang mengalami kesulitan ekonomi memutuskan untuk meminjam kepada juragan yang terkenal kaya disana, namun sayangnya, hingga tenggat waktu yang ditentukan Mak Siti dan Ambar belum bisa melunasi seluruh utang mereka.

Urip dan Darto yang merupakan orang suruhan juragan datang ke warung untuk menagih utang, mereka juga memberikan tips lain agar mempermudah Mak Siti dan Ambar untung lebih cepat melunasi utang dan meraih kehidupan yang layak.

Namun percakapan mereka berubah menjadi sengit, sehingga warga sekitar datang dan berkerumun. Apakah yang terjadi selanjutnya? Saksikan Pecel Kronikel dengan berlangganan Vision+ mulai dari Rp20.000. Untuk kamu yang ingin streaming konten premium Vision+ dan Viu sekaligus, kamu bisa langganan paket Combo MeVVah seharga Rp49.000. Segera unduh aplikasi Vision+ dan nikmati tontonan berkualitas di mana saja dan kapan saja!

(tty)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/51/3189816//timnas_putri_indonesia_vs_vietnam-Os6y_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di Semifinal SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/598/3189488//rasa_yang_tak_terucap-aBn1_large.jpg
Microdrama VISION+ Rasa yang Tak Pernah Terucap: Awal dari Sepiring Kenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/40/3189439//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_premier_padel_2025_di_vision-AxQ5_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2025 Barcelona Finals, Nonton di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/46/3189425//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_liga_spanyol_2025_2026_di_pekan_ke_16-hz4T_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Pekan 16 Liga Spanyol 2025-2026: Barcelona vs Osasuna, Real Madrid Dijamu Alaves
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/598/3189269//micro_drama_love_scam-aCxQ_large.JPG
Berkorban Demi Sang Adik, Ini Sinopsis Microdrama Love Scam VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/33/3189220//prilly_latuconsina-NvjV_large.JPG
10 Tahun Perankan Karakter Risa di Film Danur, Prilly Latuconsina Merasa Punya Dua Jati Diri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement