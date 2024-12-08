Hati-Hati! Ini yang Terjadi di Warung Mak Siti, Streaming Piknik Pesona di Vision+

JAKARTA – Kolaborasi Palari Film dan Vision+ menghadirkan series yang berjudul Piknik Pesona. Hasil karya dari 10 sutradara berbeda menghadirkan film pendek yang dapat kamu saksikan dengan klik di sini.

Piknik Pesona dihiasi oleh berbagai cerita dengan latar belakang keberagaman dan budaya Indonesia, salah satunya berjudul Pecel Kronikel. Film ini mengisahkan kisah Ambar dan ibunya, yaitu Mak Siti yang hidup di desa dan bergantung pada mata pencaharian warung di pinggir pantai yang mereka miliki.

Seperti beberapa masalah ekonomi yang ada, Mak Siti dan Ambar yang mengalami kesulitan ekonomi memutuskan untuk meminjam kepada juragan yang terkenal kaya disana, namun sayangnya, hingga tenggat waktu yang ditentukan Mak Siti dan Ambar belum bisa melunasi seluruh utang mereka.

Urip dan Darto yang merupakan orang suruhan juragan datang ke warung untuk menagih utang, mereka juga memberikan tips lain agar mempermudah Mak Siti dan Ambar untung lebih cepat melunasi utang dan meraih kehidupan yang layak.

Namun percakapan mereka berubah menjadi sengit, sehingga warga sekitar datang dan berkerumun. Apakah yang terjadi selanjutnya?

