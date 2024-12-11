Rahasia Gelap di Balik Keindahan Resor Uma de Raffa dalam Vision+ Piknik Pesona

JAKARTA – Keindahan Indonesia Timur menjadi latar dalam film series Vision+ Piknik Pesona episode Uma de Raffa. Episode satu ini bisa Anda tonton dengan mengklik tautan berikut ini.

Film series Uma de Raffa berkisah tentang Jho dan Christyn yang bekerja di sebuah resor kampung nelayan yang semakin hari kian sepi. Hal itu membuat mereka khawatir bahwa resor tersebut akan segera dilupakan para tamunya.

Khawatir Uma de Raffa tutup, para pekerja pun berharap banyak pada investor yang datang menyambangi resor mereka. Jho dan teman-temannya pun pelayanan prima yang mereka berikan bisa menggerakkan hati para investor.

Namun sebuah peristiwa naas pun terjadi dan menenggelamkan harapan mereka. Situasi berubah menjadi kacau ketika sang investor meninggal usai menenggak obat yang sebenarnya ditujukan untuk kekasih gelapnya.

Rahasia Gelap di Balik Keindahan Resort Uma de Raffa dalam Film Vision+ Piknik Pesona. (Foto: Vision+)

Tak hanya itu, hubungan Jhoo dan Christyn juga turut memanas karena perdebatan yang terjadi di antara mereka. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada Uma de Raffa? Mampukah Jho dan Christyn mempertahankan hubungan mereka?