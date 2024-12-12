Advertisement
TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 156

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |22:34 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 156
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 156. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin bercerita tentang Romeo yang bertanya pada Rangga apakah saudara angkatnya itu menculik Yasmin. Rangga menyangkal dan mereka pun berdebat.

Sementara itu, Romeo masih menanyakan perkembangan kabar Yasmin pada Dirga dan Dania. Kemudian, Dania punya ide untuk meluaskan pencarian Yasmin lewat media sosial.

Dirga menambahkan untuk dilakukan sayembara pencarian Yasmin dengan imbalan seperti saat Baskara mencari Romeo yang hilang. Alysa, Ajeng dan Rangga yang tahu soal sayembara tersebut kaget. Karena menurut Alysa dan Ajeng cara Romeo sangat berlebihan.

Rangga yang habis marah-marah ternyata tak sengaja menemukan alat penyadap yang dipasang oleh Dirga dan Romeo di bawah mejanya. Rangga pun berpura-pura menelepon satu arah dan berbicara seolah-olah dia khawatir atas penculikan Yasmin.

Dania dan Dirga pun mendengar ucapan Rangga tersebut dan merasa bingung siapa pelaku sebenenarnya. Mereka semakin geram ketika tahu Rangga live di channel berita seakan-akan dia peduli pada Yasmin.

Akankah Yasmin segera bebas dari penyekapan dan dapat kembali bersatu dengan Romeo? Saksikan sinetron Cinta Yasmin selengkapnya di RCTI, setiap hari pukul 20.00 WIB.**

(SIS)

