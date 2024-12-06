Unik! Ini Cara Givina Bangun Karakter Rini di Series Second Account

JAKARTA – Vision+ Originals Second Account telah tayang perdana sejak 24 November 2024, dan kini dapat kamu saksikan secara GRATIS dengan klik di sini. Dalam series ini, Givina, seorang aktris muda yang sedang naik daun, berhasil mencuri perhatian lewat penampilannya sebagai Rini. Karakter ini tidak hanya menantang, tetapi juga membawa Givina ke dalam dunia yang baru untuknya.

Dalam wawancara di Jakarta Concert Hall, Inews Tower, Givina berbagi pengalaman mendalam selama memerankan Rini. Proses pendalaman karakter ini ternyata melibatkan pendekatan unik yang dipimpin oleh sutradara, Gio. Givina mengungkapkan bahwa mereka diminta untuk berbagi cerita, luka, dan rahasia pribadi di antara para pemain.

“Aku bangun karakter Rini ini dari cerita dan luka para cast lain,” kata Givina. “Saat itu kita disuruh untuk sharing luka dan rahasia satu sama lain oleh Pak Gio,” ucap Givina.

Proses ini memberikan Givina perspektif baru yang membantunya menyelami emosi dan motivasi karakter Rini secara lebih mendalam. Salah satu aspek menarik dari peran Rini adalah bagaimana karakter ini membantu Givina memahami pentingnya meluapkan emosi. Ia mengakui bahwa dirinya cenderung menahan amarah dalam kehidupan nyata, namun Rini memberinya ruang untuk lebih berani mengekspresikan perasaan.

“Ada baiknya juga ya ternyata kalau melampiaskan amarah,” jelas Givina. “Karena aku aslinya tuh suka mendem. Di sini, jadi Rini berusaha untuk keluarin emosi aku dengan lebih berani.” lanjutnya.