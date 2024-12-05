Ngeri! Ini Kisah Givina Memburu Kebenaran di Balik Rahasia Berbahaya

Pada tahun 2024 ini, salah satu series Vision+ tengah menjadi perbincangan hangat, yaitu series Second Account. Series bergenre thriller misteri ini menyajikan kisah penuh misteri yang menggugah rasa penasaran penonton di setiap episodenya.



Second Account mengikuti perjalanan Rini (Givina) yang tinggal bersama ayahnya, Samiadji, pemilik bisnis dealer mobil bekas. Kehidupan Rini berubah drastis ketika ia menerima telepon dari kakaknya, Dewi (Naura Hakim), suatu malam. Telepon itu terputus tiba-tiba, dan Dewi tidak bisa dihubungi kembali. Hanya dalam hitungan hari, Rini menerima kabar mengejutkan: Dewi ditemukan tewas dengan dugaan bunuh diri. Namun, intuisi Rini menolak percaya begitu saja.



Baginya, ada sesuatu yang ganjil di balik kematian sang kakak. Setelah prosesi pemakaman Dewi, Rini menemukan tiket perjalanan yang dibeli kakaknya. Penemuan itu menjadi titik awal keyakinan bahwa Dewi tidak bunuh diri. Lebih jauh, Rini menemukan sisi lain dari Dewi yang ia sembunyikan selama ini. Penelusuran Rini membawa dirinya pada dunia yang lebih gelap. Ia menemukan akun palsu dan komentar bernada kasar yang membanjiri kontak Dewi. Kakaknya, Dewi tampaknya memiliki akun roleplayer dan komunitas penggemar setia di Discord.

Para penggemar tersebut yakin bahwa Dewi tidak mungkin bunuh diri dan percaya bahwa ia menjadi korban pembunuhan. Rini memutuskan untuk bergabung dalam grup Discord penggemar Dewi. Ia berbagi temuan dan teori yang mulai ia susun bersama dua anggota komunitas yang menunjukkan minat besar dalam kasus ini. Mereka sepakat untuk bertemu secara langsung, membuka peluang lebih besar untuk menggali fakta yang tersembunyi. Namun, seperti dunia maya yang penuh manipulasi, Rini harus berhati-hati. Siapa yang bisa ia percaya? Apakah komunitas ini benar-benar sekutu, atau justru mereka menyembunyikan sesuatu?



Jangan lewatkan setiap episode Second Account, dan siapkan diri kamu untuk terjebak dalam kisah penuh teka-teki ini.

