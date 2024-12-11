4 Fakta Series Squid Game 2, Masuk Nominasi Golden Globe 2025 Meski Belum Tayang

JAKARTA – Drama Korea Squid Game 2 kembali menjadi sorotan. Meski belum resmi tayang, sekuel yang sangat dinanti ini telah berhasil masuk nominasi di ajang bergengsi Golden Globe 2025, dalam kategori Serial/Drama Terbaik Televisi.

Dalam kategori tersebut, Squid Game 2 akan bersaing dengan sejumlah serial populer lainnya seperti The Day of the Jackal (Peacock), The Diplomat (Netflix), Mr. & Mrs. Smith (Prime Video), Shogun (FX/Hulu), dan Show Horses (Apple TV+).

Sekuel ini dijadwalkan rilis di Netflix pada 26 Desember 2024, dan menjadi salah satu tayangan yang paling dinanti tahun ini. Setelah kesuksesan besar Squid Game pada 2021, banyak penonton penasaran dengan kelanjutan cerita Seung Gi Hun, pemenang permainan yang memilih tidak menggunakan hadiah uangnya.

Berikut 4 fakta menarik tentang Squid Game 2, drama Korea yang berhasil mencuri perhatian bahkan sebelum tayang.

4 Fakta Series Squid Game 2

1. Lee Jung Jae Kembali Sebagai Pemeran Utama

Sekuel ini akan kembali memperlihatkan permainan mematikan Squid Game, dengan Lee Jung Jae kembali memerankan tokoh utama Seung Gi Hun. Karakter dengan nomor peserta 456 ini kembali ke permainan, kali ini dengan misi balas dendam setelah menjadi pemenang di musim pertama.

Tak hanya itu, Seung Gi Hun juga akan berusaha menghentikan para peserta baru agar tidak melanjutkan permainan mematikan tersebut.

2. Misi Menumpas Sosok Front Man

Selain menghadapi permainan berbahaya, Seung Gi Hun akan fokus pada usahanya menumpas sosok Front Man, tokoh misterius yang memimpin permainan Squid Game.

Di sekuel ini, penonton juga akan melihat lebih jauh motivasi Seung Gi Hun, yang ternyata memilih tidak menggunakan uang hadiah dari kemenangan sebelumnya. Keputusan ini semakin membangun rasa penasaran akan perjalanannya di Squid Game 2.