SEOUL - Series Squid Game 2 akan tayang perdana pada 26 Desember 2024. Jelang penayangannya, series Netflix itu masuk Golden Globes 2025 kategori Series/Drama Terbaik Televisi.
Series tersebut bersaing dengan The Day of the Jackal (Peacock), Diplomat, The (Netflix), Mr & Mrs Smith (Prime Video), Shogun (FX/Hulu), dan Show Horses (Apple TV+).
Ini cukup menarik, karena Squid Game 2 berhasil masuk nominasi meski belum tayang. Untuk bisa masuk Golden Globes 2025, sebuah karya sudah harus tayang pada tahun ini dan didaftarkan sebelum 4 November 2024.
Berikut daftar lengkap nominasi Golden Globes 2025 seperti dikutip dari situs resminya:
Best Motion Picture-Drama
A Complete Unknown
Conclave
Dune: Part Two
Nickel Boys
September 5
The Brutalist
Best Motion Picture-Musical or Comedy
A Real Pain
Anora
Challengers
Emilia Perez
The Substance
Wicked
Best Motion Picture-Animated
Flow
Inside Out 1
Memoir of a Snail
Moana 2
The Wild Robot