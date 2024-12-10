Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Belum Tayang, Squid Game 2 Masuk Nominasi Golden Globes 2024

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |17:05 WIB
Belum Tayang, <i>Squid Game 2</i> Masuk Nominasi Golden Globes 2024
Belum Tayang, Squid Game 2 Masuk Nominasi Golden Globes 2024. (Foto: Netflix)
SEOUL - Series Squid Game 2 akan tayang perdana pada 26 Desember 2024. Jelang penayangannya, series Netflix itu masuk Golden Globes 2025 kategori Series/Drama Terbaik Televisi. 

Series tersebut bersaing dengan The Day of the Jackal (Peacock), Diplomat, The (Netflix), Mr & Mrs Smith (Prime Video), Shogun (FX/Hulu), dan Show Horses (Apple TV+). 

Ini cukup menarik, karena Squid Game 2 berhasil masuk nominasi meski belum tayang. Untuk bisa masuk Golden Globes 2025, sebuah karya sudah harus tayang pada tahun ini dan didaftarkan sebelum 4 November 2024.

Berikut daftar lengkap nominasi Golden Globes 2025 seperti dikutip dari situs resminya:

Best Motion Picture-Drama

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Nickel Boys

September 5

The Brutalist

Best Motion Picture-Musical or Comedy

A Real Pain

Anora

Challengers

Emilia Perez

The Substance

Wicked

Best Motion Picture-Animated

Flow

Inside Out 1

Memoir of a Snail

Moana 2

The Wild Robot

Telusuri berita celebrity lainnya
