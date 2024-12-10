Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Series V+ Cinta di Balik Awan Episode 11 Desember 2024

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |05:05 WIB
Sinopsis Series V+ Cinta di Balik Awan Episode 11 Desember 2024
Cinta di Balik Awan
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis series V+ Cinta di Balik Awan episode 11 Desember 2024 bercerita tentang perjalanan Razi dan Jane, dua orang yang memiliki trauma akan perselingkuhan. 

Demi balas dendam pada sang ayah, Jane menyewa Razi sebagai fotografer pribadi. Tugas pria itu hanya mengumpulkan bukti foto ayah Jane dan perempuan selingkuhannya sebanyak mungkin.

Episode kali ini, Razi dan Jane terpaksa mundur dan mengakhiri serangan ke markas Kerajaan Ketuhanan Kamilia. Pasalnya, mereka dihadapkan pada pengawal bersenjata. 

Meski telah membawa senapan angin, senjata mereka tak cukup untuk melawan penjaga di markas itu. Setelah terlibat adu tembak hingga salah satu teman Razi terluka, mereka memutuskan untuk pergi.

Menyadari markas mereka telah diserang, Mami Cui dan pasukannya pun mengirim ancaman ke berbagai orang terdekat Razi, seperti sahabat dan orang tuanya. Ayah Razi yang murka menganggap Jane sebagai sumber masalah dan mengusirnya.

Hal ini membuat trauma Jane semakin parah, hingga obat-obatan tak mampu lagi membantunya. Di sepanjang perjalanan, ia terus menyalahkan dirinya sendiri hingga Razi menenangkannya. 

“Jane, dengar! Ini bukan salah siapa-siapa. Yang kita bisa kontrol, itu cuma reaksi kita terhadap apa yang orang lakukan sama kita. Omongan bokap gua enggak usah diingat-ingat, karena dia itu salah,” ujar Razi.

Halaman:
1 2
