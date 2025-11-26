Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Gandeng Vision+, iQIYI Jawab Lonjakan Minat Drama China di Indonesia

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |20:34 WIB
Gandeng Vision+, iQIYI Jawab Lonjakan Minat Drama China di Indonesia
Combo Asia Vision+ iQIYI
A
A
A

JAKARTA - Platform hiburan digital asal Tiongkok, iQIYI, resmi menjalin kolaborasi dengan Vision+ dalam menghadirkan tayangan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Kerja sama ini disebut menjadi langkah strategis untuk menjawab meningkatnya minat masyarakat terhadap drama Tiongkok (C-Drama) yang terus mengalami lonjakan sepanjang satu tahun terakhir.

Dinesh Ratnam, Senior Managing Director iQIYI untuk Indonesia, Singapura, dan Malaysia, mengatakan bahwa dinamika dunia hiburan digital yang sangat cepat menuntut penyedia layanan untuk terus berinovasi serta memahami kebutuhan penonton. Ia menilai kemitraan dengan Vision+ merupakan upaya untuk memperkaya pengalaman hiburan pengguna dengan tetap menjaga harga tetap terjangkau.

"Kita hidup di dunia hiburan digital yang bergerak sangat cepat, di mana para penonton selalu haus akan lebih banyak hiburan dengan harga yang tetap terjangkau. Jadi, kami sangat percaya pada kekuatan dan dampak kemitraan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna kami yang terus berkembang," kata Dinesh dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta pada Rabu (26/11/2025).

Dinesh menjelaskan bahwa minat terhadap C-Drama di Indonesia dalam setahun terakhir menunjukkan momentum yang sangat kuat. Hal ini terlihat dari tren pencarian, percakapan di media sosial, hingga data konsumsi penonton di platform iQIYI.

"Pertumbuhan ini didorong oleh kualitas produksi yang tinggi, jalan cerita yang kuat, kekayaan sejarah dan budaya Tiongkok, serta rasa penasaran yang semakin besar terhadap perkembangan Tiongkok Modern," jelasnya.

Tak hanya drama Tiongkok berdurasi panjang, microdrama juga mencatat pertumbuhan signifikan. iQIYI menyebutkan sejak meluncurkan microdrama di Indonesia pada Maret lalu, respons penonton sangat positif. Tahun ini, lebih dari 1.300 judul telah dirilis, dan jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi lebih dari 2.000 judul pada 2026.

Melihat tren tersebut, iQIYI memastikan akan terus memperkuat kehadiran konten Asia di Tanah Air. Pada 2026, platform ini telah menyiapkan sejumlah line-up premium, mulai dari C-Drama terbaru, microdrama, anime, hingga berbagai konten Asia lainnya.

