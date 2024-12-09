Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kunto Aji Tak Kuat Hati Saksikan Hinaan Gus Miftah pada Yati Pesek: Loro Atiku

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |10:00 WIB
Kunto Aji Tak Kuat Hati Saksikan Hinaan Gus Miftah pada Yati Pesek: <i>Loro Atiku</i>
Kunto Aji Tak Kuat Hati Saksikan Hinaan Gus Miftah pada Yati Pesek: {Loro Atiku}
A
A
A

JAKARTA Kunto Aji turut menyoroti tindakan pendakwah Miftah Maulana alias Gus Miftah terhadap seniman senior Yati Pesek yang viral di media sosial.

Dalam sebuah video yang direkam sekitar dua tahun lalu saat pagelaran wayang kulit, Gus Miftah kedapatan melontarkan hinaan fisik kepada Yati Pesek di depan ratusan orang. Pernyataannya dianggap tidak pantas dan sangat merendahkan.

"Saya itu bersyukur Bude Yati itu jelek. Makanya jadi sinden. Kalau cantik jadi lonte kan ini," ucap Gus Miftah sambil tertawa dalam video tersebut.

Kunto Aji Tak Kuat Hati Saksikan Hinaan Gus Miftah pada Yati Pesek: Loro Atiku
Kunto Aji Tak Kuat Hati Saksikan Hinaan Gus Miftah pada Yati Pesek: Loro Atiku

Ucapan ini menuai kemarahan dan kesedihan publik yang menganggap perlakuan itu tidak sopan serta tidak lucu sama sekali.

Kunto Aji, yang juga mengetahui kejadian ini, mengaku tidak tega menonton video tersebut.

"Jujur aku dari kemarin gak tega nonton video Bude Yati Pesek," tulis Kunto Aji melalui akun X miliknya, @KuntoAjiW.

Namun, pelantun Pilu Membiru ini akhirnya memberanikan diri untuk menyaksikan potongan video itu, meskipun ia memilih untuk menontonnya tanpa suara dan hanya membaca teks caption otomatis.

"Dan akhirnya nonton, tapi gak pakai suara, sambil baca aja generated caption text. Loro atiku (sakit hatiku)," tambahnya.

Perasaan yang sama diungkapkan para pengikutnya di X. Banyak yang merasa marah, sedih, dan tidak tega melihat perlakuan terhadap Yati Pesek.

"Saya juga lihat sekali, gak tega nerusin. Masalahnya itu omongannya gak cuma ngejek tapi merendahkan dan gak ada respek sama sekali," tulis akun @mik***.

"Ikut emosi, Mas. Lonte, bajingan, susu kadaluarsa. Semua diucapkan kepada perempuan dewasa dan terhormat. Hanya karena beliau komedian bukan berarti boleh dibecandain sampai menghina seperti itu," ujar akun @ard***.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/33/3116409/gus_miftah-LZ3q_large.jpg
Viral Remaja Curi Pisang demi Adik, Gus Miftah Berikan Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/33/3104147/gus_miftah-kALG_large.jpg
Usai Viral, Gus Miftah Kembali Berdakwah di Klub Malam hingga Lokalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/33/3094900/dosen_upnjv-5vrf_large.jpg
Kontroversi "Rakyat Jelata" dan Pentingnya Pemilihan Diksi di Ruang Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/33/3094073/miftah_maulana-gnpB_large.jpeg
Erick Estrada Ungkap Luka Hati Yati Pesek, Desak Gus Miftah Minta Maaf Tanpa Kamera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093324/zaidan_yahya-ojkB_large.jpg
Tertawa saat Miftah Maulana Hina Pedagang Es, Zaidan Yahya Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093295/yati_pesek-DZO6_large.jpeg
5 Fakta Yati Pesek, Seniman Senior yang Pernah Direndahkan Miftah Maulana
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement