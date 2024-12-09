Kunto Aji Tak Kuat Hati Saksikan Hinaan Gus Miftah pada Yati Pesek: Loro Atiku

JAKARTA – Kunto Aji turut menyoroti tindakan pendakwah Miftah Maulana alias Gus Miftah terhadap seniman senior Yati Pesek yang viral di media sosial.

Dalam sebuah video yang direkam sekitar dua tahun lalu saat pagelaran wayang kulit, Gus Miftah kedapatan melontarkan hinaan fisik kepada Yati Pesek di depan ratusan orang. Pernyataannya dianggap tidak pantas dan sangat merendahkan.

"Saya itu bersyukur Bude Yati itu jelek. Makanya jadi sinden. Kalau cantik jadi lonte kan ini," ucap Gus Miftah sambil tertawa dalam video tersebut.

Ucapan ini menuai kemarahan dan kesedihan publik yang menganggap perlakuan itu tidak sopan serta tidak lucu sama sekali.

Kunto Aji, yang juga mengetahui kejadian ini, mengaku tidak tega menonton video tersebut.

"Jujur aku dari kemarin gak tega nonton video Bude Yati Pesek," tulis Kunto Aji melalui akun X miliknya, @KuntoAjiW.

Namun, pelantun Pilu Membiru ini akhirnya memberanikan diri untuk menyaksikan potongan video itu, meskipun ia memilih untuk menontonnya tanpa suara dan hanya membaca teks caption otomatis.

"Dan akhirnya nonton, tapi gak pakai suara, sambil baca aja generated caption text. Loro atiku (sakit hatiku)," tambahnya.

Perasaan yang sama diungkapkan para pengikutnya di X. Banyak yang merasa marah, sedih, dan tidak tega melihat perlakuan terhadap Yati Pesek.

"Saya juga lihat sekali, gak tega nerusin. Masalahnya itu omongannya gak cuma ngejek tapi merendahkan dan gak ada respek sama sekali," tulis akun @mik***.

"Ikut emosi, Mas. Lonte, bajingan, susu kadaluarsa. Semua diucapkan kepada perempuan dewasa dan terhormat. Hanya karena beliau komedian bukan berarti boleh dibecandain sampai menghina seperti itu," ujar akun @ard***.