Deddy Corbuzier Akui Sering Tegur Gus Miftah saat Bercanda Kebablasan

JAKARTA - Deddy Corbuzier mengaku, kerap menegur Gus Miftah saat bercanda kebablasan. Teguran itu, menurutnya, sebuah bentuk kepeduliannya sebagai sahabat.

Deddy menambahkan, teguran itu disampaikannya secara pribadi lewat telepon atau pesan WhatsApp. Dia enggan ikut berkomentar di media sosial karena berpotensi menimbulkan kegaduhan.

“Sebelum masalah (pedagang es teh) ini viral, saya sudah sering tegur dia lewat telepon dan chat,” ujarnya seperti dikutip dari Intens Investigasi, pada Senin (9/12/2024).

Lalu apa respons Gus Miftah atas teguran Deddy Corbuzier itu? Sang pendakwah, menurut Deddy, merasa sulit untuk mengubah kebiasaannya saat sedang ceramah.

“Ya beliau bilang, ‘Wah, gue memang becandanya dari dulu memang begini.’ Nah kemudian terjadi kan pedagang es teh dan Yati Pesek. Ya begitulah Gus Miftah,” tutur Deddy.